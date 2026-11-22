Momento em que Paredes passa mal e cai durante entrevista ao vivo - Reprodução de TV/DSports

Momento em que Paredes passa mal e cai durante entrevista ao vivoReprodução de TV/DSports

Publicado 22/11/2026 09:37



A comemoração do Boca Juniors pela conquista da Copa Sul-Americana de 2026 teve um susto após o apito final. Paredes desmaiou enquanto concedia uma entrevista ao vivo para uma TV argentina, em Barranquilla, na Colômbia, e precisou receber atendimento médico ainda na área de acesso ao campo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG.

O meio-campista demonstrava cansaço enquanto falava com a reportagem da emissora DSports, quando caiu para a frente. O jornalista foi o primeiro a acudi-lo, assim como o técnico do Boca, Rodolfo Arruabarena, e outros membros da delegação.

Paredes desmaia durante entrevista ao vivo para TV argentina, após o título do Boca Juniors da Copa Sul-Americana Créditos: @DSports https://t.co/lLvzOMVFeA — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2026

Paredes ficou cerca de cinco minutos no chão, sendo socorrido pela equipe médica. Depois de se recuperar, ele conseguiu seguir para o vestiário da equipe argentina.



Em seguida, foi encaminhado a uma clínica em Barranquilla para passar por exames por precaução e já está liberado.



"Estamos bem, viva o Boca hoje e sempre. Obrigado a todos pelas mensagens. Foi apenas uma tontura depois de tantas voltas juntas", brincou Paredes.



Motivo para o desmaio de Paredes



A temperatura elevada durante a partida foi apontada como possível causa do mal-estar do jogador. O técnico Rodolfo Arruabarena comentou o episódio e relatou que o jogador já apresentava sinais de desgaste antes mesmo de deixar o gramado no fim do primeiro tempo.



"Eu o vi entrando no vestiário, teve uma queda de pressão e estava se sentindo tonto. É verdade que ele pareceu ter uma queda de rendimento no final do primeiro tempo e estava se sentindo cansado. Paredes melhorou um pouco no intervalo, mas depois de dez minutos ficou claro que ele estava com dificuldades. Ele foi muito honesto e pediu para ser substituído" , afirmou o comandante.



De acordo com o portal TYC Sports, o cansaço do meio-campista também chamou a atenção de outros jogadores. Adam Bareiro e Rodrigo Battaglia, que estavam entre os reservas, chegaram a usar as próprias camisas para abaná-lo, enquanto uma bolsa de gelo era aplicada em sua nuca.



Boca Juniors amplia recorde na Sul-Americana



A vitória sobre o Atlético-MG garantiu ao clube argentino mais um título continental, após jejum que vinha desde 2008. Com a conquista, o Boca chegou a três troféus da Copa Sul-Americana e assumiu a condição de maior campeão da competição.



Já o Atlético-MG foi vice pela terceira vez seguida no continente (dois na Sul-Americana e um na Libertadores) e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe mineira precisa somar pontos nas duas rodadas restantes para tentar assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores.





