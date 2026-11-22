Max Verstappen e George Russell brigaram pelo primeiro lugar do GP de Las Vegas - AFP

Max Verstappen e George Russell brigaram pelo primeiro lugar do GP de Las VegasAFP

Publicado 22/11/2026 13:15

A rivalidade entre Max Verstappen e George Russell ganhou mais um capítulo no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Depois de ver o piloto da Mercedes bater sozinho a três voltas do fim da corrida, o holandês, vencedor da etapa , não escondeu a satisfação e reagiu com uma risada e um sonoro "bem feito!" pelo rádio da equipe.

Após a prova, Verstappen voltou a provocar o adversário, sem citar seu nome diretamente. Em entrevista ao canal holandês Viaplay, o tetracampeão relacionou o episódio às críticas que recebeu do inglês durante o fim de semana e afirmou que o desempenho do rival na temporada tem sido uma "completa piada".

"Isso na verdade não tinha nada a ver com Fórmula 1. Mas em certas ações eu me diverti. Certamente porque uma pessoa em particular não tinha chance. Ele também merece isso. Ele não me motiva com suas declarações, porque ele está totalmente longe de chegar perto de mim. Uma boca grande fora da pista, mas na pista esta temporada tem sido uma completa piada para ele. Karma perfeito isso", disse Verstappen.

A provocação acontece em um momento de queda de Russell na classificação do campeonato. O britânico começou o ano na liderança, após vencer o GP da Austrália, mas agora ocupa a quarta colocação, atrás de Lewis Hamilton e do próprio Verstappen, que assumiu a vice-liderança. O holandês também tem mais vitórias na temporada: quatro, contra três do piloto da Mercedes.

O desentendimento entre os dois começou ainda na sexta-feira, durante o terceiro treino livre, quando os carros se tocaram nos minutos finais da sessão. Verstappen recebeu uma advertência dos comissários. Após o incidente, Russell criticou a postura do rival e afirmou que não aceitaria ser prejudicado por suas manobras.

"Eu acho que a advertência está de bom tamanho, mas sabe... não há nada nas regras que diga que você não pode ultrapassar alguém que está iniciando a volta, mas quando você faz isso, você está prejudicando essa pessoa. Ele faz isso semana após semana com vários pilotos, e todo mundo aceita isso. Eu não vou aceitar alguém que me prejudica desta forma e age por aí como se fosse maior e melhor que todo mundo. Alguém tem que fazer frente a esse cara", declarou Russell.

A troca de provocações continuou na coletiva de imprensa após a classificação, quando Verstappen conquistou a pole position e Russell garantiu o segundo lugar. Na ocasião, o holandês minimizou o episódio e afirmou que "nada aconteceu", enquanto o britânico disse que tudo parecia "bastante claro". Na corrida, Max confirmou a pole com a vitória, enquanto Russell perdeu o terceiro lugar após a batida e terminou apenas na nona posição.