Max Verstappen e George Russell brigaram pelo primeiro lugar do GP de Las VegasAFP
Verstappen ri de acidente e detona Russell: 'Uma completa piada'
Holandês da Red Bull Racing e inglês da Mercedes se envolveram em polêmica durante os treinos do GP de Las Vegas de Fórmula
Pedro Emanuel admite que vaga à Libertadores ficou 'mais difícil'
Técnico do Vasco relembrou expectativas da temporada em entrevista coletiva após a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0
Clubes do Rio observam destaque do Coritiba e avaliam proposta
Jogador tem contrato até o fim de 2028; Atleta foi revelado pelo Athletico-PR e passou por outras equipes antes de chegar ao Coxa
Sosa defende Bruno Duarte por gol perdido: 'Ele se entrega ao máximo'
Atacante perdeu chance de colocar o Vasco na frente no jogo com o Bragantino, mas mesmo livre e sem goleiro, chutou por cima da trave
Marcão destaca evolução de Riquelme e aborda vaias a Hulk
Fluminense derrotou o Mirassol por 1 a 0, no Maracanã, neste domingo (22), e agora está a um empate de confirmar vaga direta na Libertadores
Vasco desperdiça chances e perde para Bragantino no Brasileirão
Eduardo Sasha marcou pela equipe paulista em duelo de times que disputam vaga na Libertadores; Cruz-Maltino permanece na 10ª colocação
Riquelme Felipe destaca primeiro gol como profissional: 'Especial'
Atacante, de 19 anos, entrou no segundo tempo e decidiu para o Fluminense em vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol no Brasileirão