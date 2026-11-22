Messi arremessa a bola em Gonzalo Tapia em confusão contra o Columbus Crew - AFP

Messi arremessa a bola em Gonzalo Tapia em confusão contra o Columbus CrewAFP

Publicado 22/11/2026 11:42

Lionel Messi deu um passo atrás nos playoffs da Major League Soccer (MLS). Neste sábado (21), o time perdeu para o Columbus Crew por 3 a 0, no Nu Stadium, em Miami, no primeiro jogo das quartas de final da Conferência Leste. A partida ainda foi marcada por uma confusão envolvendo o craque argentino e o centroavante Gonzalo Tapia, ex-São Paulo. O Inter Miami dedeu um passo atrás nos. Neste sábado (21), o time perdeu para o Columbus Crew por 3 a 0, no Nu Stadium, em Miami, no primeiro jogo das quartas de final da Conferência Leste. A partida ainda foi marcada por uma confusão envolvendo o craque argentino e o centroavante Gonzalo Tapia, ex-São Paulo.

A confusão

O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, em uma cobrança de lateral. Messi quis bater rapidamente, mas Tapia ficou à frente da bola e atrapalhou a reposição. Irritado, o camisa 10 do Inter Miami arremessou a bola no rosto do adversário. A arbitragem puniu o argentino com cartão amarelo.



Tapia decisivo

O ex-jogador do São Paulo foi o grande nome da partida. Aos nove minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar para o Columbus Crew em cobrança de pênalti. A situação do Inter Miami ficou ainda mais complicada aos 36 minutos, quando o zagueiro Gonzalo Lujan recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

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Com um jogador a mais, o time visitante ampliou logo no início do segundo tempo, com o meio-campista Habroune. Pouco depois, Tapia voltou a marcar e fechou a goleada.

Com um jogador a mais, o time visitante ampliou logo no início do segundo tempo, com o meio-campista Habroune. Pouco depois, Tapia voltou a marcar e fechou a goleada.

Eliminação à vista

O resultado deixa o Inter Miami em situação delicada. As quartas de final da Conferência Leste são disputadas em série melhor de três jogos, e o Columbus Crew garante a classificação se vencer a próxima partida, que será disputada em seu estádio. Caso o time de Messi vença, a vaga será decidida em um terceiro confronto.



A derrota em casa surpreende pela diferença entre as campanhas na fase regular. O Inter Miami terminou em segundo lugar na Conferência Leste, com 60 pontos, enquanto o Columbus Crew ficou na sétima posição, com 47. O Inter Miami também terá um desfalque na próxima partida. Expulso no primeiro tempo, o zagueiro Gonzalo Lujan cumpre suspensão automática, como prevê o regulamento da MLS após cartão vermelho. Com isso, o time vai buscar a vitória fora de casa sem uma peça da defesa.



Fase de despedidas



O episódio acontece em um momento de mudanças na carreira de Messi. Aos 39 anos, o argentino fez neste mês sua última partida pela seleção da Argentina, no amistoso contra o Benin, em que deu assistência para Nico Paz marcar. Agora, o foco do craque está em levar o Inter Miami adiante na MLS.



Tapia, por sua vez, vive boa fase nos Estados Unidos depois de passar pelo futebol brasileiro. O atacante chileno defendeu o São Paulo antes de se transferir para a MLS.