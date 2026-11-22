O Barcelona levou um susto, mas conseguiu manter a liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo (22), o time catalão saiu perdendo por 2 a 0 para o Villarreal, em casa, pela 13ª rodada, e buscou a virada por 3 a 2 no segundo tempo. Com o resultado, chegou aos 36 pontos e segue três à frente do Real Madrid, que venceu o Celta de Vigo de virada no sábado (21).
O Villarreal dominou o início da partida. Logo aos cinco minutos, o canadense Buchanan acertou um chute forte de fora da área e abriu o placar. Pouco depois, o nigeriano Oluwaseyi ampliou e aumentou a pressão sobre o time da casa.
O Barcelona tentou reagir e teve a chance de diminuir ainda no primeiro tempo. Lamine Yamal sofreu pênalti, mas, na cobrança, acertou a trave. Apesar da pressão, os catalães foram para o intervalo perdendo por dois gols.
Virada em 20 minutos
O cenário mudou na volta do intervalo. Aos 12 minutos, o zagueiro Gerard Martín diminuiu de cabeça. Quatro minutos depois, veio o empate: Raphinha acionou Yamal, que encontrou Fermín López, e o meia bateu firme para deixar tudo igual.
A virada saiu em um lance de azar do Villarreal. O zagueiro Pau Navarro tentou cortar um cruzamento na pequena área e mandou contra o próprio gol. O defensor ainda foi expulso nos acréscimos. O Barcelona criou outras chances para ampliar, mas desperdiçou oportunidades por preciosismo ou finalizações ruins. Raphinha, que vem sendo elogiado na Espanha pela adaptação à função de centroavante, participou diretamente da jogada do empate.
Briga pela ponta
A vitória mantém o Barcelona na liderança, mas o Real Madrid segue na cola. Na rodada, o time comandado por José Mourinho venceu o Celta de Vigo de virada, em jogo que marcou o retorno de Vinícius Júnior. Com a derrota, o Villarreal permanece na nona colocação, com 15 pontos.
Próximos jogos
O Barcelona volta a campo na quarta-feira (25), contra o Sabah, do Azerbaijão, fora de casa, às 14h45 (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Pelo Espanhol, visita o Deportivo La Coruña no domingo (29), às 12h15, e recebe o Atlético de Madrid em 2 de dezembro, às 17h30.
O Villarreal também joga pela Liga dos Campeões na quarta-feira, contra o Slavia Praga, na República Tcheca, às 14h45. Depois, enfrenta o Celta de Vigo, fora de casa, no domingo (29), às 14h30. Para o duelo contra o Celta, o técnico do Villarreal não poderá contar com Pau Navarro, que cumpre suspensão automática após a expulsão nos acréscimos da partida deste domingo.
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