Neymar posta foto ao lado dos companheiros de Santos - Divulgação / Instagram / Neymar

Neymar posta foto ao lado dos companheiros de Santos Divulgação / Instagram / Neymar

Publicado 22/11/2026 16:30

Neymar vive um momento de alegria no Santos e fez questão de mostrar isso nas redes sociais. Na noite deste sábado (21), o camisa 10 publicou nos stories do Instagram uma foto ao lado de companheiros como Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei e Arthur, em clima de descontração fora dos gramados. vive um momento de alegria no Santos e fez questão de mostrar isso nas redes sociais. Na noite deste sábado (21), o camisa 10 publicou nos stories do Instagram uma foto ao lado de companheiros como Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei e Arthur, em clima de descontração fora dos gramados.

Na legenda, o capitão santista resumiu o sentimento com uma frase curta.



"Se for um sonho, eu não quero acordar", escreveu Neymar.

'Muito feliz'

A publicação veio dias depois de outro recado de satisfação do atacante. Nos bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na quarta-feira (18), no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos divulgou um vídeo com um discurso de Neymar para os companheiros antes da partida.



"Estar com vocês aqui é um prazer, é uma honra! Eu estou muito feliz! Mas eu fico mais feliz lá dentro com vocês, todo mundo correndo! Quando eu vejo todo mundo correndo, todo mundo se dedicando ali, falo: 'que orgulho fazer parte disso!'", disse o camisa 10.



O meia Arthur também destacou recentemente a mudança de comportamento do companheiro, que, segundo ele, está mais focado e voltou a ser feliz jogando futebol.

A felicidade do camisa 10 também tem relação com a história dele no clube. Revelado pelo Santos, Neymar foi um dos protagonistas da conquista da Libertadores de 2011 antes de seguir para o Barcelona e retornou à Vila Belmiro no início de 2025, depois de passar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

Gol no fim e briga pela Libertadores

Neymar voltou ao time titular contra o Coritiba, depois de cumprir suspensão nos dois jogos anteriores, e participou da jogada do gol da vitória, marcado por Gabigol aos 46 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, o Santos subiu para a oitava colocação e mais do que dobrou as chances de garantir vaga na próxima Libertadores.



A vitória também marcou um feito do técnico Cuca, que se tornou o primeiro treinador a alcançar mil pontos na história do Brasileirão.

Se confirmar a vaga, o Peixe encerra um jejum de cinco temporadas longe da principal competição do continente. A última participação foi em 2021, quando o time caiu ainda na fase de grupos, poucos meses depois de ter sido vice-campeão da edição de 2020, ao perder a final para o Palmeiras. Desde então, o clube viveu a pior fase da sua história, com o primeiro rebaixamento à Série B, em 2023, antes de voltar à elite.



Reta final

O Santos volta a campo nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), contra o Grêmio, no Morumbis, pela 36ª rodada. Depois, visita o Vitória e encerra a temporada em 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.