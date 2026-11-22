Jacy em campo pelo Coritiba - Divulgação / Coritiba

Jacy em campo pelo CoritibaDivulgação / Coritiba

Publicado 22/11/2026 22:20

O zagueiro Jacy, de 29 anos, está na mira do Vasco para a próxima temporada. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruz-Maltino avalia a possibilidade de fazer uma proposta para o Coritiba . Ele tem contrato até o fim de 2028 com o clube paranaense.

O Vasco não é a única equipe do Rio a avaliar Jacy. O Fluminense também observa o defensor do Coxa há alguns meses. O defensor se destaca por sua liderança, bola aérea e velocidade. Características que o Cruz-Maltino procura para o setor. No total, ele entrou em campo pelo Coritiba em 66 jogos e anotou três gols.

O clube de São Januário irá perder Carlos Cuesta, que está voltando para o Galatasaray, da Turquia. O Vasco decidiu não exercer o direito de compra, depois que o colombiano perdeu espaço com Pedro Emanuel e também sofrer com lesões.

A equipe das Laranjeiras pode ter algumas saídas no setor defensivo. Jemmes e Freytes, que tiveram uma temporada ruim e quase não jogam, podem ser negociados. Além disso, a renovação de Thiago Silva ainda não é uma certeza por parte do Fluminense.

Revelado pelo Athletico-PR, Jacy passou por Criciúma, Paysandu, Ferroviário e outros clubes de menos investimento antes de chegar ao Coritiba no ano passado. O clube desembolsou algo em torno de R$ 1,25 milhão para tirar o defensor do Operário no começo de 2025.

Planejamento para 2027

A temporada não acabou, mas o Vasco está buscando opções para a próxima temporada. O Cruz-Maltino já tem até contratação oficializada. O atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, que defende o Grêmio assinou um pré-contrato de duas temporadas com o clube de São Januário.

Além dele, o Vasco também negocia com o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, que defende o Goiás. O Cruz-Maltino tem a concorrência do Flamengo. O Esmeraldino rejeitou algumas propostas do clube de São Januário e a negociação segue em compasso de espera. O Cruz-Maltino também deseja a contratação de um goleiro e tem Tiago Volpi, do Bragantino, como primeira opção.

A primeira permanência selada é do zagueiro Robert Renan. O Cruz-Maltino efetuou sua opção de compra junto ao Zenit por 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 51,91 milhões) e manterá o atleta, que foi peça fundamental, como parte do grupo em 2027.

Além de Robert Renan, o Vasco já demonstrou o interesse de comprar Cuiabano. Porém, ainda existe alguns ajustes. O Cruz-Maltino sinalizou com 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 45,43 milhões). A opção de compra é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,89 milhões). O Nottingham Forest não aceitou a primeira proposta, mas admite flexibilizar a liberação do lateral-esquerdo.

O Fluminense está planejamento mais lento. O Tricolor deseja renovar com Thiago Silva e não tem grandes nomes ainda na mira para o próximo ano. O clube das Laranjeiras, que irá disputar a Libertadores novamente, deverá fazer uma grande negociação para ter alívio financeiro. Martinelli, Hércules e Canobbio são os nomes mais valorizados.