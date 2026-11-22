Liverpool goleou o Manchester United por 4 a 0Divulgação / Liverpool
Liverpool aplica goleada e afunda United na lanterna da Premier League
Mauricio Pochettino fez sua estreia pelo clube de Manchester e acabou sofrendo derrota elástica em clássico realizado neste domingo (22)
Liverpool aplica goleada e afunda United na lanterna da Premier League
Mauricio Pochettino fez sua estreia pelo clube de Manchester e acabou sofrendo derrota elástica em clássico realizado neste domingo (22)
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