O jovem Rafael Câmara participou de seu segundo Grande Prêmio na Fórmula 1 neste domingo (22), na etapa realizada em Las Vegas. Aos 21 anos, o brasileiro conseguiu melhorar o desempenho em comparação com o GP de São Paulo, quando terminou na 20ª posição. Em entrevista ao 'Sportv', após a prova, ele comemorou a performance pela Haas.
"Acho que foi uma corrida positiva, consegui ser bem mais constante do que no Brasil. Claro que não teve a chuva, a pista secando, depois chovendo de novo, fica um pouco mais fácil. Deu para entender bem o carro e ir evoluindo durante a corrida. Foi um um pouco mais difícil de gerar temperatura, principalmente na primeira volta, na largada", disse.
Durante a corrida realizada nos Estados Unidos, o piloto estava na 16ª colocação quando foi atingido pelo mexicano Sérgio Pérez, da Cadillac, após tentativa de ultrapassagem na curva 14. O acidente ocorreu na volta 19 e o safety car foi acionado. Mesmo com as intercorrências, Câmara terminou a prova e fechou com a 16ª posição.
"Estava fazendo a curva, recebi um toque, na hora eu nem entendi o que tinha acontecido. Pensei que tinha quebrado alguma coisa no carro."
Na reta final do calendário, Rafael ainda não foi confirmado no Grande Prêmio do Catar, que será realizado no próximo final de semana. Mesmo acertado com a Haas para ser o titular na próxima temporada, o brasileiro tem chances de retornar para as provas finais da Fórmula 2, competição que lidera com 207 pontos.
Caso não seja escalado pela escuderia no final deste mês, a Haas deve acionar o japonês Ryo Hirakawa, que já disputou o GP do México e até conseguiu pontuar.
"Não vou ter muitos dias para decidir o que vai acontecer, mas agora é voltar para casa, para a Europa. Entender o que a gente vai fazer para ver o que vai acontecer no Catar", completou Rafael.
Verstappen vence GP de Las Vegas
Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas de Fórmula 1 após uma corrida marcada por ultrapassagens e disputas intensas até a última volta. O holandês enfrentou a pressão de George Russell, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli para garantir a vitória. O pódio foi completado pelos pilotos da McLaren, com Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, que largou na 17ª posição.
A prova nas ruas da cidade americana teve constantes mudanças na classificação, favorecidas pelo efeito do vácuo nas longas retas e pelas estratégias de gerenciamento de bateria. Os cinco primeiros colocados terminaram separados por menos de três segundos. Além de Rafael Câmara, o também brasileiro Gabriel Bortoleto ficou no 12º lugar.
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