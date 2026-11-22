Athletico-PR derrotou o Remo e decretou queda do rivalDivulgação / Athletico-PR
Tentando se recuperar da má fase recente, o Athletico-PR se lançou completamente ao ataque e logo foi recompensado. No primeiro minuto, Vargas recebeu na área e parou em Marcelo Rangel. No minuto seguinte, o atacante recebeu de Zapelli, e livre, na cara do gol, mandou para fora.
Entretanto, o gol não demorou a sair. Aos oito, em cruzamento na área, Zé Ivaldo cortou mal e a bola sobrou limpa para Mendoza, que de primeira, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador. O Remo ainda tentou responder com Edson Fernando, aos 22, e David Braga, aos 23, mas em ambas as oportunidades, Mycael defendeu.
A resposta paranaense, porém, foi fatal. Aos 31, Mendoza cruzou rasteiro, Zé Welison também afastou mal e Vargas, de primeira, desta vez aproveitou a chance para fazer 2 a 0 para o Athletico-PR e levar o time de Curitiba em boa vantagem para o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o jogo ficou mais tenso, com muitas faltas e poucas chances nos minutos iniciais. A primeira oportunidade do time da casa surgiu aos 14, com Leozinho, que bateu colocado, rente à trave. Porém, o Remo, que voltou melhor, respondeu com objetividade. Aos 16, David Braga recebeu no meio, puxou para a esquerda e mandou de fora da área para bater Mycael e diminuir o prejuízo.
Após o gol, o time paraense se lançou ao ataque, mas acabou castigado. Aos 22, após sobra em escanteio, João Cruz, em seu primeiro toque na bola, lançou para Leozinho, que sozinho, avançou até a área, tocou entre as pernas de Marcelo Rangel e fez o terceiro do Athletico na partida.
O Remo voltou a responder com perigo, desta vez em cabeceio de Poveda, parando em Mycael. O filme, porém, se repetiu. Aos 38, Leozinho tocou para João Cruz cruzar rasteiro para Jorge Rivaldo apenas escorar para o gol. O time paraense ainda conseguiu descontar aos 44, com Galeano, após duas tentativas de cabeça, mas o tento não adiantou na classificação e o rebaixamento foi decretado.
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