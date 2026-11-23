Musiala em ação durante jogo do Bayern de Munique - Alexandra Beier / AFP

Musiala em ação durante jogo do Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP

Publicado 23/11/2026 10:29

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De acordo com informações do jornal 'Bild', posteriormente repercutidas pelo 'Sport-Informations-Dienst (SID)' e pela 'Sky Sports Alemanha', o episódio ocorreu poucos dias antes de Musiala voltar a atuar pelo Bayern. A ocorrência teria relação com uma alteração recente no tratamento medicamentoso. Após um novo ajuste, o quadro estaria novamente controlado, e o atleta conseguiu retomar as atividades sem restrições aparentes.



O problema neurológico veio a público depois de dois episódios de colapso sofridos pelo jogador em agosto, durante o período de preparação para a temporada. Desde então, Musiala passou a receber acompanhamento específico. A situação é diferente da lesão muscular na coxa direita que o afastou dos gramados por aproximadamente dois meses e atrasou sua volta ao time. De acordo com informações do jornal 'Bild', posteriormente repercutidas pelo 'Sport-Informations-Dienst (SID)' e pela 'Sky Sports Alemanha', o episódio ocorreu poucos dias antes de Musiala voltar a atuar pelo Bayern. A ocorrência teria relação com uma alteração recente no tratamento medicamentoso. Após um novo ajuste, o quadro estaria novamente controlado, e o atleta conseguiu retomar as atividades sem restrições aparentes.O problema neurológico veio a público depois de dois episódios de colapso sofridos pelo jogador em agosto, durante o período de preparação para a temporada. Desde então, Musiala passou a receber acompanhamento específico. A situação é diferente da lesão muscular na coxa direita que o afastou dos gramados por aproximadamente dois meses e atrasou sua volta ao time.

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Na sexta-feira (20), o alemão voltou a jogar pelo Bayern no empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga. Ele entrou no segundo tempo e participou dos minutos finais da partida. A expectativa do clube é contar novamente com o meia na sequência da temporada, embora sua condição médica continue sendo monitorada.



O novo episódio surge em meio a uma discussão pública sobre o futuro do jogador no clube. Nos últimos dias, dirigentes importantes do Bayern, como Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, fizeram declarações sobre as incertezas envolvendo a recuperação do atleta e sua capacidade de voltar ao nível de desempenho anterior. Rummenigge também levantou questionamentos sobre os valores do contrato de Musiala, que tem vínculo com o clube até 2030. Na sexta-feira (20), o alemão voltou a jogar pelo Bayern no empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga. Ele entrou no segundo tempo e participou dos minutos finais da partida. A expectativa do clube é contar novamente com o meia na sequência da temporada, embora sua condição médica continue sendo monitorada.O novo episódio surge em meio a uma discussão pública sobre o futuro do jogador no clube. Nos últimos dias, dirigentes importantes do Bayern, como Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, fizeram declarações sobre as incertezas envolvendo a recuperação do atleta e sua capacidade de voltar ao nível de desempenho anterior. Rummenigge também levantou questionamentos sobre os valores do contrato de Musiala, que tem vínculo com o clube até 2030.