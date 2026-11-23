Endrick ficará fora dos próximos jogos do Real MadridAFP
Endrick tem lesão muscular e perderá sequência no Real Madrid
Atacante sofre problema físico justamente quando começou a ganhar espaço com José Mourinho; veja o tempo de recuperação estimado
Endrick vinha de sequência no Real Madrid
Futuro indefinido
Endrick tem lesão muscular e perderá sequência no Real Madrid
Atacante sofre problema físico justamente quando começou a ganhar espaço com José Mourinho; veja o tempo de recuperação estimado
Bruno Duarte pede desculpas por gol perdido pelo Vasco: ‘Frustrante’
Atacante desperdiçou chance clara na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, domingo (22), no Cícero de Souza Marques
Jorge Jesus parabeniza o Flamengo por título do Campeonato Brasileiro
Técnico enviou uma mensagem ao Rubro-Negro nas redes sociais; clube foi campeão no sábado (21), ao empatar com o Palmeiras
Nonato chega a 150 jogos pelo Fluminense diante do Mirassol
Meio-campista foi titular e alcançou a marca na sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Leão Caipira, domingo (22), no Maracanã
Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem
Times vão se enfrentar nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Pedro Emanuel admite que vaga à Libertadores ficou 'mais difícil'
Técnico do Vasco relembrou expectativas da temporada em entrevista coletiva após a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.