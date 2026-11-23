Endrick ficará fora dos próximos jogos do Real Madrid - AFP

Endrick ficará fora dos próximos jogos do Real MadridAFP

Publicado 23/11/2026 09:55

problema leve no adutor da perna esquerda, sofrido na vitória de sua equipe por Endrick terá de interromper a tão esperada sequência de partidas no Real Madrid por causa de uma lesão muscular. O atacante brasileiro passou por exames de imagem e foi diagnosticado com um, sofrido na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo , no sábado (21), pelo Campeonato Espanhol.

O clube confirmou a lesão, mas não confirmou um prazo para o retorno. Segundo informação divulgada pelo jornal 'Marca, o jovem de 20 anos será desfalque por ao menos duas semanas.



Além de Endrick, Dumfries também não participou do treinamento desta segunda-feira (23), mas não teve a situação divulgada pelo Real Madrid. outras ausências foram Rodrygo e Asencio, que seguem trabalhando separadamente em recuperações de lesões e não têm prazo para serem reintegrados ao elenco.



Endrick vinha de sequência no Real Madrid



O problema muscular acontece num momento em que o brasileiro finalmente conseguiu minutagem sob o comando de José Mourinho. Ao entrar aos 26 minutos da etapa final, no lugar de Diomande, Endrick completou a sétima partida jogada das últimas oito do clube.



Nesse período que se encerra, ele só ficou fora do clássico com o Barcelona. Foram 183 minutos jogados, fora acréscimos, com um gol marcado, no 4 a 3 em cima da Roma, pela Liga dos Campeões.



Endrick só foi titular no 4 a 1 sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, quando atuou por 69 minutos. Por outro lado, entrou depois dos 35 do segundo tempo três vezes, contra RB Leipzig, Racing Santandes e Valencia. A outra participação foi contra o AEK.



O atacante vivia um momento melhor após um início de temporada difícil e com poucas chances, justamente por estar fisicamente abaixo devido a um problema muscular sofrido na pré-temporada.



Futuro indefinido



A situação de Endrick também é acompanhada de perto pelo mercado de transferências. Com poucas oportunidades desde que chegou ao Real Madrid, Endrick desperta interesse de clubes ingleses, assim como Milan e Roma.



Uma saída ao fim do ano não é descartada, mas essa possibilidade de negociação não corresponde aos planos de José Mourinho. Mais de uma vez o treinador português manifestou o desejo de continuar contando com o jovem jogador.







