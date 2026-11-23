Lamine Yamal é um dos principais jogadores do Barcelona neste início de temporada - Divulgação / Barcelona

Lamine Yamal é um dos principais jogadores do Barcelona neste início de temporadaDivulgação / Barcelona

Publicado 23/11/2026 11:58

O atacante Lamine Yamal se transformou no mais novo problema do técnico Hansi Flick. O jogador, que esteve em campo no domingo (22 ) está com dores no tornozelo direito e vai desfalcar o Barcelona neste meio de semana, em compromisso com o Sabah, em Baku, na quarta-feira (25), às 14h45 (de Brasília) pela quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

O jogador começou a sentir dores no aquecimento antes do jogo em que o time catalão derrotou o Villarreal por 3 a 2, no domingo (22), pelo Campeonato Espanhol. Ele chegou a receber atendimento médico, e mesmo assim entrou em campo, perdeu um pênalti no primeiro tempo do duelo e atuou ao longo dos 90 minutos.

A sua participação no encontro, entretanto, pode ter agravado a situação. Na manhã desta segunda-feira, o jogador se apresentou ao clube com dores no local e, após uma avaliação, a decisão foi de afastá-lo do duelo desta quarta-feira. Assim, ele não acompanhou a delegação para a viagem ao Azerbaijão.

Quando Yamal deve voltar a jogar

O atacante vai iniciar tratamento e a expectativa do departamento médico é que o jovem astro esteja em campo para a partida do final de semana do Campeonato Espanhol, contra o Deportivo La Coruña, no estádio Riazor, no domingo (29), às 12h15 (de Brasília).

A situação do Barcelona na Liga dos Campeões

Com nove pontos e uma campanha de três vitórias e uma derrota, o Barcelona figura na quinta colocação da Liga dos Campeões e tem a mesma pontuação de Como, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Club Brugge, Sporting, Betis, e Borussia Dortmund.

O atual bicampeão Paris Saint-Germain e o Real Madrid comandam a classificação da Liga dos Campeões com um aproveitamento de 100% em quatro rodadas. O Arsenal, na terceira colocação, vem logo atrás com dez pontos.

Os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final do torneio continental. Já do 9º ao 24º terão que jogar uma segunda fase para definir os outros oito classificados.