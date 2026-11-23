Lamine Yamal é um dos principais jogadores do Barcelona neste início de temporadaDivulgação / Barcelona
Com lesão, Lamine Yamal desfalca o Barcelona na Liga dos Campeões
Atacante jogou com desconforto durante os 90 minutos de vitória do clube catalão pelo Campeonato Espanhol e agora será poupado
Tite exalta mudança em empate do Botafogo: 'Segundo tempo foi nosso'
Marcelo de Lima Henrique, consultor de arbitragem do Glorioso, pediu a palavra para reprovar atuação de juiz no empate com o São Paulo
Tiquinho celebra gol de empate, mas reclama de juiz: 'Conversa muito'
Atacante garantiu 1 a 1 do Botafogo contra o São Paulo já no fim do segundo tempo; reta final do jogo foi marcada por expulsões
Botafogo empata com São Paulo e ainda pode cair no Brasileirão
Em jogo brigado, Glorioso arrancou igualdade com gol de Tiquinho Soares na reta final; resultado não garante permanência na Série A
Veja quanto o Flamengo vai ganhar por título do Brasileirão
Mais Querido garantiu a taça após empate com o Palmeiras, no último sábado (21), duas rodadas antes do fim do campeonato
Jornal elege Alisson como melhor goleiro da história da Premier League
Brasileiro recebeu muitos elogios do "The Telegraph" depois de superar a desconfiança e críticas de torcedores nesta temporada
Filipe Luís vira alvo de críticas com oscilação do Monaco
Jornal francês L'Équipe afirmou que técnico não encontrou solução para os problemas do time, que venceu os seis primeiros jogos com ele