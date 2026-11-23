Mauricio Pochettino em ação pelo Manchester United diante do LiverpoolPaul Ellis / AFP
O ‘Daily Mirror’ não poupou críticas ao time, chamado de “um verdadeiro desastre em câmera lenta”. “Bem-vindo, Mauricio. Se Pochettino não sabia disso antes, agora sabe: há muito, muito trabalho a ser feito para salvar o lado vermelho de Manchester”, publicou o jornal.
Enquanto isso, o ‘Telegraph’ analisou a partida como “calamitosa”. O Manchester United, que teve um jogador expulso logo no começo da etapa inicial, já perdia por 2 a 0 antes mesmo dos 15 minutos.
“Pochettino conseguiu evitar uma goleada ainda mais humilhante depois do início caótico, mas isso também se deveu à falta de eficiência do Liverpool”, avaliou o periódico.
Situação no Campeonato Inglês
“Pelo que se viu, a 19ª colocação na Premier League reflete com precisão a situação atual do Manchester United”, escreveu o ‘The Guardian’.
Sequência de nove jogos sem vencer
. Everton 2x2 Manchester United (6/9) - 3ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 0x1 Manchester City (13/9) - 4ª rodada do Campeonato Inglês
. Fulham 1x1 Manchester United (20/9) - 5ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 1x1 Tottenham (10/10) - 6ª rodada do Campeonato Inglês
. Leeds 1x1 Manchester United (18/10) - 7ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 0x3 Bournemouth (25/10) - 8ª rodada do Campeonato Inglês
. Chelsea 2x0 Manchester United (31/10) - 9ª rodada do Campeonato Inglês
. Manchester United 4x4 Aston Villa (8/11) - 10ª rodada do Campeonato Inglês
. Liverpool 4x0 Manchester United (22/11) - 11ª rodada do Campeonato Inglês
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