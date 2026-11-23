Vini Júnior comemorando gol junto com Carlos Espí na virada por 2 a 1 contra o Celta de Vigo - JAVIER SORIANO / AFP

Vini Júnior comemorando gol junto com Carlos Espí na virada por 2 a 1 contra o Celta de VigoJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 23/11/2026 13:31

virada da equipe merengue por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, no sábado (21), passou diretamente pelos pés do craque brasileiro, que saiu do banco e participou dos dois gols do time. Vini Jr voltou a ser exaltado pela imprensa espanhola após um começo de temporada marcado por críticas e atuações abaixo do esperado. A, no sábado (21), passou diretamente pelos pés do craque brasileiro, que saiu do banco e participou dos dois gols do time.

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O camisa 7 perdeu sua titularidade para o recém-contratado Diomandé, em decorrência de sua má fase neste começo de temporada europeia. Além disso, Vini Jr sofreu uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol depois de ter agredido Nathan Saliba na vitória por 1 a 0 contra o Villarreal, no dia 10 de outubro.

Vini Jr ficou exatos 42 dias sem atuar pela liga espanhola, mas seguiu atuando com a camisa merengue na Liga dos Campeões. Em seu retorno, ele foi crucial para o Real Madrid conseguir virar o jogo contra o Celta de Vigo, dando assistência para os dois gols da equipe na partida e criando três grandes chances.

Na visão do diário espanhol "AS", o ponta está "tentando recuperar as chaves de casa" e voltando a demonstrar lampejos do jogador habilidoso e ousado que foi eleito melhor do mundo pelo prêmio Fifa The Best em 2024.

"De um primeiro jogo após a pausa para o outro. Mas com sensações muito diferentes. Tanto que, depois de tanto tempo, ele se sentiu ele mesmo novamente no Real Madrid. Decisivo, importante em um dia importante. Não era o Vini explosivo de sempre, mas reacendeu um pouco da sua chama", disse.

Além do retorno positivo na visão dos veículos de imprensa, um dos maiores defensores do astro brasileiro, o treinador José Mourinho, veio a público em entrevista pós-jogo para assegurar a titularidade do mesmo no próximo compromisso do clube espanhol, contra o PSV, pela Liga dos Campeões, na terça-feira (24), às 17h (de Brasília).

"Eu disse ontem que Vini Jr sairia do banco ou seria titular. Então, para vocês não me fazerem essa pergunta na segunda-feira e terem menos assunto nos próximos dias, vou ser o vilão e encerrar essa história agora. Titular na terça-feira", reforçou, de forma enfática, o comandante português.

Temporada do Vini Jr

Até o momento da temporada 2026/27, Vini Jr tem 13 partidas pelo Real Madrid, apenas um gol marcado e três assistências, sendo todas essas contribuições pelo Campeonato Espanhol.

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Apesar disso, na última Data Fifa, pela seleção brasileira, ele balançou as redes adversárias cinco vezes contra Japão e Singapura somados, superando, em dois jogos, todas as suas participações em gols na temporada.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza