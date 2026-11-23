Rayssa Leal celebra título da Copa do Mundo de skate street - Reprodução/Worldskatesb

Rayssa Leal celebra título da Copa do Mundo de skate streetReprodução/Worldskatesb

Publicado 23/11/2026 15:08

Rayssa Leal voltou ao lugar mais alto do pódio. Na madrugada desta segunda-feira (23), a skatista brasileira de 18 anos conquistou a medalha de ouro na etapa de Utsunomiya, na província de Tochigi, no Japão, da Copa do Mundo de skate street. voltou ao lugar mais alto do pódio. Na madrugada desta segunda-feira (23), a skatista brasileira de 18 anos conquistou a medalha de ouro na etapa de Utsunomiya, na província de Tochigi, no Japão, da Copa do Mundo de skate street.

Leia mais: Rayssa Leal é vice-campeã da SLS Tóquio



Em uma final decidida nos detalhes, Rayssa somou 176,03 pontos e superou duas das principais adversárias da modalidade. A australiana Chloe Covell, atual vice-campeã mundial, ficou com a prata, com 175,13. Já a japonesa Coco Yoshizawa, campeã olímpica em Paris 2024, levou o bronze, com 175,11.

Em uma final decidida nos detalhes, Rayssa somou 176,03 pontos e superou duas das principais adversárias da modalidade. A australiana Chloe Covell, atual vice-campeã mundial, ficou com a prata, com 175,13. Já a japonesa Coco Yoshizawa, campeã olímpica em Paris 2024, levou o bronze, com 175,11.

Liderança na segunda volta



A brasileira construiu a vantagem na segunda de suas três tentativas de volta. Com 89,11 pontos, assumiu a liderança e não foi superada por nenhuma rival nessa parte da disputa. A decisão, no entanto, seguiu aberta até as últimas manobras, e Rayssa só confirmou o título depois de acompanhar a apresentação de Yoshizawa.



Volta por cima

O ouro tem um significado especial. Rayssa vem de uma temporada marcada por problemas físicos e, após a conquista, comemorou a chance de voltar a competir em alto nível e recuperada.



"Estou muito feliz. É muito bom estar aqui competindo de novo na World Skate. Eu me lesionei há uns oito meses. Quase quebrei o joelho. Então estar aqui, fazendo meu melhor skate, jogando minhas manobras, é um privilégio para mim. Estar aqui e 100% com meu corpo é uma honra", disse a brasileira.



Além do problema no joelho, Rayssa sofreu uma torção no tornozelo direito em outubro e, mesmo sem estar totalmente recuperada, disputou o Mundial de Assunção, no Paraguai, onde terminou na sétima colocação. Antes disso, na etapa de Roma da Copa do Mundo, em junho, havia ficado em quinto lugar.

De olho em Los Angeles



A conquista também vale muito na corrida olímpica. A etapa japonesa encerrou a primeira fase classificatória para os Jogos de Los Angeles 2028, e a vitória rendeu pontos importantes à brasileira, que passou a ocupar a quinta posição do ranking mundial e olímpico.



O próximo desafio de Rayssa será a final da SLS Super Crown, em São Paulo, que ela disputará embalada pela vitória sobre duas das maiores adversárias do circuito.



Masculino

Na disputa masculina, o título ficou com o sul-coreano Juni Kang, que somou 182,29 pontos. O japonês Yuto Horigome, bicampeão olímpico, ficou com a prata, e o americano Jagger Eaton completou o pódio. O brasileiro Sebastian Simonetto terminou em sétimo lugar.

Trajetória vitoriosa

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Rayssa ganhou o apelido de "Fadinha" ainda criança e se tornou um dos maiores nomes do skate mundial. Ela é dona de duas medalhas olímpicas, a prata em Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024, e foi campeã mundial de street em duas ocasiões.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza