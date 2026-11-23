Alisson é goleiro do Liverpool desde julho de 2018 - Glyn Kirk/ AFP

Alisson é goleiro do Liverpool desde julho de 2018Glyn Kirk/ AFP

Publicado 23/11/2026 20:39 | Atualizado 23/11/2026 20:51

Liverpool, Alisson voltou a ser alvo de elogios pela imprensa inglesa após um ano marcado por lesões e desconfiança geral. Mesmo com a idade um pouco mais avançada, o goleiro segue empilhando atuações e partidas consecutivas sem sofrer gols e, por isso, foi chamado pelo jornal "The Telegraph" de melhor goleiro da história do Liverpool e da era "Premier League" do Campeonato Inglês.

Ídolo da torcida do, Alisson voltou a ser alvo de elogios pela imprensa inglesa após um ano marcado por lesões e desconfiança geral. Mesmo com a idade um pouco mais avançada, o goleiro segue empilhando atuações e partidas consecutivas sem sofrer gols e, por isso, foi chamado pelo jornal "The Telegraph" de melhor goleiro da história do Liverpool e da era "Premier League" do Campeonato Inglês.

A era Premier League leva em consideração apenas o recorte de 1992 até os dias atuais, marcado pela saída de todos os clubes da primeira divisão da English Football League e pela criação de uma liga independente, gerida pelos próprios clubes, em vez de por um terceiro.



Alisson foi titular e protagonista, inclusive, dos únicos dois títulos de Premier League que o Liverpool conquistou: primeiro, na temporada de 2019/20, encerrando um jejum nacional de 30 anos, e, mais recentemente, em 2024/25, título que fez os Reds empatarem com o rival Manchester United como os maiores campeões ingleses da história, com 20 títulos para cada um.



O "The Telegraph" voltou a falar sobre Alisson após o treinador Andoni Iraola ter comentado sobre a fase espetacular que o jogador está vivendo atualmente e sobre o luxo de tê-lo à disposição para sua equipe.



"Sim, sim, para mim é ótimo (...) Ele é um goleiro de elite e eu já sabia disso antes de vir para cá. Mas, quando você treina com ele, percebe isso ainda mais. Ele é um presente também para os goleiros que treinam com ele todos os dias. Ele os ensina e eu também posso aprender com ele", garantiu o espanhol com muito entusiasmo.



Diante disso, o jornal retomou uma discussão que existe dentro da torcida do Liverpool: qual seria o maior goleiro da história do clube? E aproveitou a oportunidade para exaltar e relembrar diversos momentos e virtudes do goleiro brasileiro.



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"Ninguém poderia esperar que Alisson (ou Van Dijk) estivesse no nível que demonstrou imediatamente após o Liverpool pagar 64,6 milhões de libras por ele em julho de 2018 — um valor recorde mundial para um goleiro na época —, mas o conjunto da obra que ele produziu desde sua chegada da AS Roma lhe garante o maior elogio", argumentou o periódico.

"Ele não é apenas o melhor goleiro da história do Anfield (embora os fãs de Ray Clemence, imortalizado em um mural na vizinha Wylva Road, possam discordar), Alisson se consagrou como o melhor da era da Premier League. O Liverpool não teria conquistado os troféus que conquistou sem ele", acrescentou, valorizando a posição de Alisson na história do futebol inglês.

Temporada de Alisson

Até o momento nesta temporada, Alisson acumula boas atuações e números acima da média para goleiros de nível semelhante. Apenas no Campeonato Inglês, disputou 11 partidas, sofreu apenas dez gols e tem ao todo cinco jogos sem ver suas redes balançarem.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza