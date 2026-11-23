José Mourinho, atual técnico do Real Madrid - Josep Lago / AFP

José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

Publicado 23/11/2026 17:12

O técnico do Real Madrid , José Mourinho, admitiu em entrevista nesta segunda-feira (23), diante da série de lesões decorrentes do calendário do futebol, que existe um conflito entre interesses esportivos e econômicos. Perguntado sobre as lesões graves de jogadores como Kane e Doué, o português avaliou que é preciso se adaptar "a uma situação nova e difícil", na qual o aspecto econômico "tem um peso muito grande".

"Se queremos dinheiro, temos que trabalhar muito. Se houver algum jogador que queira fazer greve porque disputamos muitas partidas, pode-se também perguntar a esse jogador se ele quer ganhar 50% a menos", disse o técnico português em entrevista coletiva na véspera do duelo entre Real Madrid e PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho lembrou que os treinadores de clubes, como ele, acham que não são necessárias tantas partidas de seleções e as viagens que elas implicam, especialmente para amistosos. Por outro lado, para os técnicos de seleções, "são jogos fundamentais", assim como para a gestão econômica das federações, que têm a chance de arrecadar mais dinheiro.

"É um conflito de interesses no plano esportivo, mas, no fim das contas, é o dinheiro que decide tudo. E vamos jogar. Se queremos ganhar dinheiro, temos que trabalhar muito, temos que correr riscos. É a vida", afirmou Mourinho, minimizando os problemas físicos dos jogadores.

O alto volume de jogos gerou problema também para o Real Madrid. O atacante Endrick terá de interromper a tão esperada sequência de partidas no Real Madrid por causa de uma lesão muscular . O atacante brasileiro passou por exames de imagem e foi diagnosticado com um problema leve no adutor da perna esquerda, sofrido na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo.

O treinador português também voltou a demonstrar sua confiança no atacante brasileiro Vini Jr, de quem espera "seu potencial máximo". O atacante brasileiro brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, dando duas assistências e participando dos dois gols da virada por 2 a 1, no último sábado (21), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

"Neste fim de semana (na vitória sobre o Celta), ele entrou bem e ajudou a mudar o jogo. Amanhã ele vai jogar e todos nós esperamos a sua melhor versão", afirmou. "Ele faz autocrítica e sabe que precisa trabalhar. Ele estava bem, com brilho. Acho que os gols pelo Brasil lhe dão mais confiança. Quando ele está livre, quando se diverte com a bola, joga melhor", acrescentou, por sua vez, o goleiro Thibaut Courtois.