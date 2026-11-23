José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP
Mourinho aponta conflito de interesses e lamenta alto volume de lesões
Treinador português critica número elevado de jogos por causa de compromissos de clubes e seleções, mas ressalta necessidade de adaptação
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