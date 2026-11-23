Filipe Luís começou bem no Monaco - AFP

Filipe Luís começou bem no MonacoAFP

Publicado 23/11/2026 19:01

Filipe Luís no Monaco deu lugar a um momento de turbulência. O empate por 1 a 1 com o Auxerre, no último sábado (21), pela 11ª rodada do Campeonato Francês, rendeu críticas ao treinador brasileiro do principal jornal esportivo da França, o 'L'Équipe'. O início avassalador dedeu lugar a um momento de turbulência. O empate por 1 a 1 com o Auxerre, no último sábado (21), pela 11ª rodada do Campeonato Francês, rendeu críticas ao treinador brasileiro do principal jornal esportivo da França, o 'L'Équipe'.

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"Filipe Luís ainda não encontrou a solução para os problemas recorrentes do Monaco", destacou a publicação.

"Filipe Luís ainda não encontrou a solução para os problemas recorrentes do Monaco", destacou a publicação.

'Profunda incerteza'



O jornal também afirmou que o clube atravessa um período de incerteza e que o treinador tenta encontrar caminhos para recuperar o bom futebol do início da temporada.

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"Em meio a um período de profunda incerteza, após uma sequência de seis jogos sem vencer na Ligue 1 depois do empate contra o Auxerre, o técnico do Monaco, Filipe Luís, está lutando para encontrar as ferramentas que reerguerão sua equipe, que enfrenta os mesmos problemas da temporada passada", escreveu o 'L'Équipe'.

"Em meio a um período de profunda incerteza, após uma sequência de seis jogos sem vencer na Ligue 1 depois do empate contra o Auxerre, o técnico do Monaco, Filipe Luís, está lutando para encontrar as ferramentas que reerguerão sua equipe, que enfrenta os mesmos problemas da temporada passada", escreveu o 'L'Équipe'.

Do céu à oscilação

O começo do brasileiro no principado foi marcante. Filipe Luís venceu os seis primeiros jogos à frente da equipe, incluindo um triunfo sobre o PSG, campeão francês e europeu. O Monaco se classificou para a fase principal da Liga Europa e chegou a liderar o Campeonato Francês.



O cenário, porém, mudou nas últimas semanas. Nos cinco compromissos mais recentes, o time venceu apenas um, empatou três e perdeu outro, a segunda derrota na temporada. Com a sequência ruim no torneio nacional, o Monaco caiu para a sétima colocação, fora da zona de classificação para competições europeias.



No geral, Filipe Luís soma 16 jogos pelo clube, com nove vitórias, cinco empates e duas derrotas, além de 28 gols marcados e 16 sofridos.



Alívio na Europa

Se no Francês a situação preocupa, na Liga Europa o Monaco segue embalado. A equipe é uma das que têm 100% de aproveitamento na competição e volta a campo nesta quinta-feira (26), às 14h45 (de Brasília), contra o Hearts, da Escócia, pela quarta rodada da fase de liga.



Campeão também no Brasil

Mesmo no Monaco, Filipe Luís segue ligado ao Flamengo. O treinador comandou o Rubro-Negro no início da campanha que terminou com o título brasileiro de 2026, confirmado no último sábado, e também é considerado campeão da competição. Antes de partir para a França, ele conquistou títulos como a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pelo clube carioca.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza