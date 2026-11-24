Neymar em ação pelo Santos diante do Grêmio, no Morumbis - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo Santos diante do Grêmio, no MorumbisRaul Baretta / Santos FC

Publicado 24/11/2026 10:26 | Atualizado 24/11/2026 10:28

“O cabelo não muda nada. Eu pintei o meu, mas isso não muda absolutamente nada. Todo mundo já pintou o cabelo também. Não tem nada a ver com futebol. Vocês viram que jogamos bem. Foi um detalhe que eles aproveitaram, além de um pênalti mal marcado. Quem fala uma coisa dessas não entende nada de futebol. Não acompanha o nosso dia a dia, não sabe o que passa pela nossa cabeça e nem o quanto nos cobramos”, disse o meia-atacante, em entrevista na zona mista.“É claro que sabíamos que esse tipo de comentário iria aparecer, mas são opiniões de pessoas que não entendem de futebol. Pintar o cabelo não muda nada. Posso estar com o cabelo amarelo, rosa ou verde que vou jogar bem em todos os jogos”, complementou.O camisa 10 fez questão de elogiar a atuação do Peixe, mesmo com o revés: “Jogamos melhor do que o Grêmio durante praticamente o jogo inteiro. Fizemos uma ótima partida, mas tem dia em que a bola não entra. Acabamos dando uma oportunidade, sabíamos que poderia ser em uma bola. Foi um vacilo nosso. É um tipo de detalhe que, pela experiência que nosso time tem, não pode permitir”.