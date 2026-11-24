Jesús Owono ficou abalado com a morte de Jesús De Miguel - Reprodução/Skysports

Jesús Owono ficou abalado com a morte de Jesús De MiguelReprodução/Skysports

Publicado 24/11/2026 09:58 | Atualizado 24/11/2026 10:01



Jesús Owono está de volta aos treinos no CT do FC Andorra, mas ainda segue longe de poder ficar à disposição para aos jogos. O goleiro ainda está abalado pela morte de Jesús de Miguel , após dividida forte entre os dois, em partida contra o Tenerife, no dia 2 de novembro.

Owono trabalha em separado e realiza apenas exercícios físicos desde a semana passada, segundo informações do jornal espanhol 'Marca'. O retorno às atividades respeitará o momento difícil do jogador, que não tem previsão para voltar a atuar.





Até porque ele ainda precisa cumprir uma suspensão de 12 partidas pela expulsão no lance fatal, por causa da força excessiva na jogada. A decisão do Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não teve recurso por parte da defesa do goleiro.

O triste episódio ainda teve consequências fora do futebol. A Polícia Nacional espanhola abriu uma investigação sobre a morte de Jesús de Miguel, com acompanhamento judicial.



A medida faz parte do procedimento adotado pelas autoridades em casos de óbitos cuja causa não é considerada natural. Mas a tendência é que Owono são seja acusado.



Relembre a jogada trágica



Durante uma dividida de bola fora da área, o goleiro atingiu o peito do adversário com a perna levantada e força excessiva durante a disputa. O lance ocorreu nos minutos finais da partida que estava 2 a 2, pela segunda divisão espanhola.



De Miguel, de 30 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no campo e precisou ser reanimado, posteriormente sendo levado de ambulância para o hospital. Ele morreu no dia seguinte.





Com a tragédia, Owono ficou bastante abalado e só se manifestou um dia depois da morte. "Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar palavras, e é muito difícil para mim processar tudo o que aconteceu", postou o goleiro nas redes sociais, além de prestar solidariedade aos familiares do atacante.

"Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús. Meus pensamentos estão com ele, sua família e todos que o amavam", afirmou.



Na época, o técnico do Andorra, Carles Manso, afirmou que o clube não estabeleceria um prazo para a volta do jogador e respeitaria o momento em que ele se sentisse preparado. Acompanhamento psicológico também foi oferecido a ele e ao elenco.







