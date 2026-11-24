Jesús Owono ficou abalado com a morte de Jesús De MiguelReprodução/Skysports
Goleiro envolvido em morte de adversário volta a treinar
Jesús Owono retomou a preparação física no Andorra depois do choque fatal com Jesús de Miguel, mas segue suspenso por 12 partidas
Relembre a jogada trágica
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