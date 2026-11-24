Renato Gaúcho em vitória do Grêmio sobre o Santos - Divulgação / Grêmio

Renato Gaúcho em vitória do Grêmio sobre o SantosDivulgação / Grêmio

Publicado 24/11/2026 12:15 | Atualizado 24/11/2026 13:22

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, abordou o encontro com Neymar na vitória do clube gaúcho por 2 a 0 no Morumbi, na última segunda-feira (23). O ídolo do Tricolor dos Pampas exaltou o camisa 10 do Peixe e afirmou que torce pelo seu retorno para a seleção brasileira.

"Fiquei contente no início, ele falou que me ama. E no final eu falei que também amo ele. Eu fico muito satisfeito em ver jogando e torcer para que possa voltar para a Seleção. O país todo te adora e admira", afirmou.

Depois da partida, Neymar reclamou do comportamento de alguns jogadores do Grêmio e Renato Gaúcho deixou claro que não pediu deslealdade por parte dos seus comandados com o camisa 10.

"Quando terminou o jogo, Neymar veio falar comigo e disse que eu mandei bater nele. Eu falei: 'jamais.' Jamais peço para serem desleais. Eu mandei marcar. Porque não pode deixar jogar. Se deixar jogar, 'bau bau'. Falei para não deixar pensar, ele e Coutinho são muito diferenciados", contou.

Neymar tem contrato com o Santos até o fim da temporada. Seu pai se tornou CEO do Peixe e a renovação do atacante depende da reeleição de Marcelo Teixeira, atual presidente do clube paulista.

Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 54 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.

Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores, como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre.



Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.