Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - Daniel Duarte / AFP

Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolDaniel Duarte / AFP

Publicado 24/11/2026 14:20

Pela segunda vez consecutiva, os Estados Unidos vão sediar a Copa do América. A Conmebol anunciou o país da América do Norte como palco da competição, que irá acontecer em 2028. A Argentina, vice-campeã mundial, venceu as duas últimas edições do torneio.

"A Copa América 2028 será nos Estados Unidos! O continente vai vibrar mais uma vez com o torneio de seleções mais antigo do mundo!", escreveu o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em suas redes sociais.

Será a terceira vez que os Estados Unidos vão sediar a Copa América. Além da edição de 2024, o país também foi palco do torneio disputado em 2016. Naquele ano, o Chile se sagrou campeão da competição ao derrotar a Argentina na disputa por pênaltis. A tendência é que, em 2028, o torneio conte com todos as seleções da Conmebol e mais alguns convidados da Concacaf para completar quatro grupos de quatro equipes.

Os Estados Unidos vem sendo sede de importantes competições esportiva nos últimos anos. Além da Copa América de 2024, o país também foi palco do Mundial de Clubes de 2025, além da Copa do Mundo deste ano, ao lado de México e Canadá.

A competição é fundamental para Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Com contrato até a Copa do Mundo de 2030, o italiano vem sendo bastante criticado pelos resultados e pelo rendimento do Brasil tanto no último Mundial quando neste novo ciclo que começou com os amistosos do segundo semestre.

A Seleção não conquista a Copa América desde 2019, quando foi campeão ao derrotar o Peru por 3 a 1, no Maracanã. O Brasil foi sede da competição naquele ano e foi também em 2021, quando acabou sendo batido pela Argentina por 1 a 0, também no Maracanã, durante a pandemia. O título encerrou um jejum de 28 anos sem conquista dos "hermanos" em nenhuma competição oficial.

A Argentina é a maior campeã da Copa América com 16 títulos e também é o país que sediou a competição em mais oportunidade: sete vezes. Depois vem o Uruguai com 15 conquistas, sendo sede em sete oportunidades, assim como o Chile. O Brasil conquistou a taça em nove oportunidades e recebeu o torneio em seis anos, mesmo número do Peru. O Paraguai, o Peru e o Chile são bicampeões. Colômbia e Bolívia conquistaram a competição em uma ocasião. O Equador foi o palco da Copa América em três vezes, a Bolívia em duas, Colômbia, Paraguai e Venezuela tiveram a oportunidade de receber o evento em uma ocasião cada.