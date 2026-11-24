Neymar em ação pelo Santos diante do Grêmio, no Morumbis - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo Santos diante do Grêmio, no MorumbisRaul Baretta / Santos FC

Publicado 24/11/2026 13:32

A atuação de Neymar na derrota do Santos por 2 a 0 para o Grêmio, na noite de segunda-feira (23), no Morumbis, repercutiu na imprensa internacional. O jornal espanhol 'As' destacou o desempenho do camisa 10 e chamou atenção para um número que marcou a partida: 37 bolas perdidas pelo meia-atacante.

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Com o título "Neymar: 37 perdas e uma derrota dura", o diário espanhol avaliou que o brasileiro concentrou boa parte das ações ofensivas do Santos, mas não conseguiu transformar sua participação em efetividade. Para o veículo, a insistência do jogador em pedir a bola e conduzir as jogadas pelo centro acabou prejudicando a fluidez da equipe diante de um Grêmio bem fechado defensivamente.



A publicação também apontou dificuldades coletivas do time santista. Segundo a análise, jogadores como Philippe Coutinho, Gabigol, Everton e Arthur Melo procuravam receber a bola nos pés, mas pouco se movimentavam para abrir espaços na defesa adversária. O cenário facilitou o trabalho da equipe gaúcha, que conseguiu controlar as investidas do Santos. Com o título "Neymar: 37 perdas e uma derrota dura", o diário espanhol avaliou que o brasileiro concentrou boa parte das ações ofensivas do Santos, mas não conseguiu transformar sua participação em efetividade. Para o veículo, a insistência do jogador em pedir a bola e conduzir as jogadas pelo centro acabou prejudicando a fluidez da equipe diante de um Grêmio bem fechado defensivamente.A publicação também apontou dificuldades coletivas do time santista. Segundo a análise, jogadores como Philippe Coutinho, Gabigol, Everton e Arthur Melo procuravam receber a bola nos pés, mas pouco se movimentavam para abrir espaços na defesa adversária. O cenário facilitou o trabalho da equipe gaúcha, que conseguiu controlar as investidas do Santos.

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O 'As' ainda destacou a atuação do goleiro Weverton, que respondeu com segurança às oportunidades criadas pelo time da casa, especialmente nos primeiros momentos da partida. O Grêmio abriu o placar aos 13 minutos, com Francis Amuzu, e ampliou aos 31 do segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Martin Braithwaite.



O resultado teve impacto na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A derrota reduziu as possibilidades de classificação do Santos, que chegou ao fim da 36ª rodada com 50 pontos e ocupa a nona colocação na tabela. O Grêmio, por sua vez, alcançou 41 pontos e ganhou fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento. O 'As' ainda destacou a atuação do goleiro Weverton, que respondeu com segurança às oportunidades criadas pelo time da casa, especialmente nos primeiros momentos da partida. O Grêmio abriu o placar aos 13 minutos, com Francis Amuzu, e ampliou aos 31 do segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Martin Braithwaite.O resultado teve impacto na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A derrota reduziu as possibilidades de classificação do Santos, que chegou ao fim da 36ª rodada com 50 pontos e ocupa a nona colocação na tabela. O Grêmio, por sua vez, alcançou 41 pontos e ganhou fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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A análise internacional reforçou a noite frustrante de Neymar e do Santos. Mesmo com grande participação nas ações ofensivas, o camisa 10 não conseguiu evitar o revés diante de um adversário que aproveitou suas oportunidades e saiu do Morumbis com três pontos. A análise internacional reforçou a noite frustrante de Neymar e do Santos. Mesmo com grande participação nas ações ofensivas, o camisa 10 não conseguiu evitar o revés diante de um adversário que aproveitou suas oportunidades e saiu do Morumbis com três pontos.

O próximo compromisso do Santos será contra o Vitória, domingo (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 37ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, terá o Botafogo pela frente, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, na Vila Belmiro.