Rafael Navarro é um dos principais jogadores do St. Louis CityReprodução / Instagram
Ex-Botafogo, Rafael Navarro segue em alta na MLS: ‘Manter o foco’
Atacante brasileiro deu assistência e foi peça-chave na vitória do St. Louis City por 3 a 2 sobre o Los Angeles FC, segunda-feira (23)
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