Rafael Navarro é um dos principais jogadores do St. Louis City - Reprodução / Instagram

Rafael Navarro é um dos principais jogadores do St. Louis CityReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2026 14:43

Embalado por uma campanha histórica na temporada regular, marcada por uma série inédita de 19 partidas de invencibilidade, o St. Louis City largou na frente nos playoffs da MLS ao vencer o Los Angeles FC por 3 a 2, em casa, na segunda-feira (23). Rafael Navarro foi peça-chave no triunfo ao dar a assistência para o gol que abriu o placar, alcançando 12 participações diretas em gols em 13 jogos pelo clube.

Nesta temporada, o camisa 9 acumula 19 gols e nove assistências, sendo o brasileiro que mais balançou as redes na atual edição da liga.



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Aos 26 anos, o atacante vive o ano mais artilheiro de sua carreira. Após se tornar a contratação mais cara da história da MLS em uma transferência entre clubes da própria liga, ao deixar o Colorado Rapids, Rafael Navarro rapidamente se transformou em uma das principais referências ofensivas do St. Louis City.



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Antes de sua estreia, a equipe marcava, em média, 1,81 gols por partida. Desde a chegada do camisa 9, o índice subiu para 2,23, um crescimento de aproximadamente 23%. O bom momento também contribuiu para a conquista da Open Cup e a terceira colocação na Conferência Oeste.



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“É muito importante começar os playoffs com uma vitória, ainda mais diante da nossa torcida. Já conquistamos a Open Cup nesta temporada, mas sabemos que nosso grande objetivo é brigar pelo título da MLS. O clube vem fazendo história, e estamos cada vez mais perto de alcançar esse sonho. Precisamos manter o foco e continuar trabalhando para chegar até o fim da competição em busca dessa conquista”, disse o brasileiro.



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Com o atacante à disposição, o St. Louis City volta a campo no próximo sábado (28), quando enfrenta novamente o Los Angeles FC, desta vez fora de casa, pelo segundo confronto do mata-mata. O formato da primeira fase prevê até três partidas, e a equipe que conquistar duas vitórias avança à próxima etapa. Não há possibilidade de empate: se uma partida terminar igualada no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis.