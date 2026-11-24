Seedorf comanda o Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Seedorf comanda o CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 24/11/2026 19:20

O técnico Clarence Seedorf , de 50 anos, opinou sobre como deve ser o gramado no futebol brasileiro. O holandês disse que o sintético agrada crianças, mas afirmou que o ideal seria que os clubes atuassem um campo natural padronizado.

"No máximo nível, só deveria ser gramado natural. Até tem um híbrido, como temos aqui, mas deveria ter um padrão para ter uma qualidade maior. Uma manutenção maior também, mas, para crianças é fantástico. Ter estes campos para treinar bem. Para a qualidade que o Brasileirão tem, é um investimento, deveria ter um padrão para todos. Quando o gramado não está bom, fica ruim para ver o jogo", disse em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

A questão do gramado tem sido uma polêmica no futebol brasileiro nos últimos anos. Atualmente, o Corinthians utiliza um modelo híbrido, composto majoritariamente por grama natural (cerca de 95%) com uma pequena porcentagem de fibras sintéticas (em torno de 5%).

Na Série A de 2026, cinco clubes disputaram a competição atuando em gramados com grama sintética. O Atlético-MG, adversário do Alvinegro nesta quarta-feira (25), Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras.

Licença de Seedorf para dirigir o Corinthians

A divergência que levou à recusa de sua licença de treinador está no entendimento sobre o tempo mínimo de experiência que a Conmebol exige de um indivíduo com a Uefa Pro para poder liberar um técnico para treinar uma equipe sul-americana.

Na visão da entidade esportiva máxima da América do Sul, o ex-jogador tem, somando o Milan, o Shenzhen, o Deportivo La Coruña e a seleção de Camarões, cerca de dois anos e meio de experiência. O mínimo necessário é de três anos e meio.



Contudo, tanto o treinador quanto o Corinthians argumentam que o tempo que ele teve como conselheiro na Federação Holandesa e também como professor em cursos de treinadores da Uefa deve ser considerado válido para a soma do tempo total exigido pela Conmebol.



O Corinthians também veio a público se pronunciar sobre o tema por meio de uma nota oficial, após a grande repercussão que ocorreu. Veja abaixo:



"Seedorf hoje atua como uma licença provisória. O Corinthians encaminhou documentação enviada pela Federação Holandesa comprovando a experiência requerida, e pedindo à CONMEBOL reconsideração sobre a decisão da licença do treinador. Esta documentação será enviada para validação junto à UEFA, que retornará para a CONMEBOL. Enquanto a entidade Sul-Americana não se manifestar, Seedorf continua apto a atuar com a licença provisória", garantiu o clube.





