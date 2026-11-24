Seedorf comanda o CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians
Seedorf vê sintético 'para crianças' e pede gramado natural padrão
Corinthians utiliza modelo híbrido neste momento; cinco clubes da Série A tem em seus estádios campo artificial e situação já gerou polêmica
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Vini Jr desencanta, e Real Madrid goleia o PSV pela Liga dos Campeões
Brasileiro encerrou jejum de 11 partidas sem gols pelo clube espanhol; Valverde, Bellingham e Mbappé, duas vezes, também foram às redes
Ex-Fluminense detona Soteldo: 'Pior custo benefício da história'
Atacante, de 29 anos, tem contrato longo, mas pouca efetividade, salário alto e redução do número de estrangeiros põe permanência em xeque
Gabriel Batista ganha elogios e mantém Botafogo vivo no Brasileirão
Goleiro foi um dos destaques do empate com o São Paulo por 1 a 1 e evitou uma situação pior para o Glorioso na reta final da temporada
Estêvão entra na mira do PSG para 2027, diz jornal
Brasileiro, de 19 anos, é uma das principais promessas do futebol europeu, mas recebido poucas chances no Chelsea, da Inglaterra
Comentarista vê Flamengo como melhor time, mesmo com taças do Palmeiras
Eric Faria disse no Sportv que o Rubro-Negro jogou mais bola no ano, embora o rival possa somar Paulista, Copa do Brasil e Libertadores
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