Lewis Hamilton é piloto da Ferrari - AFP

Lewis Hamilton é piloto da FerrariAFP

Publicado 24/11/2026 14:54

Fórmula 1, o que seria um recorde, se tivesse recebido mais apoio da Ferrari nesta temporada. O britânico de 41 anos deu a declaração após se envolver em mais um incidente com o companheiro de equipe Charles Leclerc, desta vez no GP de Las Vegas. Lewis Hamilton acredita que poderia ter brigado pelo oitavo título mundial da, o que seria um recorde, se tivesse recebido mais apoio da Ferrari nesta temporada. O britânico de 41 anos deu a declaração após se envolver em mais um incidente com o companheiro de equipe Charles Leclerc, desta vez no GP de Las Vegas.

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Apesar da crítica, Hamilton negou ter pedido à escuderia italiana para ser tratado como primeiro piloto.



"Nunca pedi para ser o número um. Sinceramente, nunca pedi. Mas houve um momento na temporada em que eu estava 40 pontos à frente [de Leclerc] e, naquele ponto, a disputa era entre mim e Kimi", afirmou.

Apesar da crítica, Hamilton negou ter pedido à escuderia italiana para ser tratado como primeiro piloto."Nunca pedi para ser o número um. Sinceramente, nunca pedi. Mas houve um momento na temporada em que eu estava 40 pontos à frente [de Leclerc] e, naquele ponto, a disputa era entre mim e Kimi", afirmou.

'Precisava de apoio'



O heptacampeão lembrou que chegou a ser o principal adversário de Kimi Antonelli, da Mercedes, campeão da temporada. Sua primeira vitória pela Ferrari, em Barcelona, o deixou a 41 pontos do italiano e 40 à frente de Leclerc.

"Eu era quem estava mais próximo dele. Fiquei em segundo lugar durante boa parte do ano e, naquele momento, precisava de apoio para garantir que superássemos Kimi. Houve algumas situações na temporada em que, com o devido suporte, acredito que poderíamos ter vencido Kimi naquela disputa", disse.



Nova batida com Leclerc

O desabafo veio depois do segundo toque entre os pilotos da Ferrari em três corridas. Em Las Vegas, Leclerc acertou o companheiro e foi punido pelos comissários. O chefe da equipe, Fred Vasseur, classificou o episódio como completamente inaceitável.



"Não é algo que eu tenha solicitado. Mas não deveríamos ter colidido. Isso simplesmente não deveria acontecer. Já disse tudo o que podia sobre o assunto. Agora, a pergunta deve ser feita à Ferrari", completou Hamilton.



Vice distante

A corrida em Las Vegas foi vencida por Max Verstappen, da Red Bull, que praticamente encaminhou o vice-campeonato. Hamilton está 37 pontos atrás do holandês, com apenas 50 em disputa nas etapas restantes, no Catar e em Abu Dhabi. O britânico tem três pontos de vantagem sobre George Russell e Lando Norris, enquanto Leclerc está 17 atrás.



Se terminasse em segundo, Hamilton teria seu melhor resultado no campeonato desde 2021, quando perdeu o título para Verstappen na última corrida.



Russell arrisca e perde

Quem também saiu frustrado de Las Vegas foi Russell. O piloto da Mercedes bateu nas barreiras a duas voltas do fim, ao tentar uma ultrapassagem arriscada sobre Antonelli pela segunda posição, e terminou apenas em nono. O britânico disse não se arrepender da manobra, já que queria a vitória.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato