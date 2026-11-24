Richard Wendel comemorando gol da vitória por 1 a 0 do Brasil contra a Tanzânia no Mundial Sub-17 - Nelson Terme / CBF

Richard Wendel comemorando gol da vitória por 1 a 0 do Brasil contra a Tanzânia no Mundial Sub-17Nelson Terme / CBF

Publicado 24/11/2026 15:42



seleção brasileira sub-17 bateu a Tanzânia pelo placar de 1 a 0, na segunda partida da fase de grupos do Mundial da categoria, realizado nesta terça-feira (24), no Catar. Apesar da vitória magra, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci criou muitas oportunidades e poderia ter conseguiu um placar mais elástico, porém, mesmo assim, garantiu a classificação para a fase seguinte do torneio.

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O autor do gol da classificação foi o jovem Richard Wendel, lateral que é uma grande promessa da base do Fluminense. O garoto de apenas 17 anos se emocionou após o apito final por conta de seu primeiro gol com a camisa da Seleção.



A partida começou devagar e estudada. Com quatro minutos, a Tanzânia conseguiu trocar uns passes na intermediária ofensiva, e o camisa 11, Mbegelendi, tentou de fora da área, mas sem sucesso. A equipe africana seguiu com um ritmo ofensivo surpreendente, mas, aos 14 minutos, o Brasil conseguiu abrir o placar. Em uma bonita jogada individual de Kauê Furquim, o ponta fez o camisa 9, Rodrigo Júnior, receber sozinho dentro da área, que cruzou para trás e, após um chute bloqueado, sobrou para Richard Wendel marcar o primeiro.

Próximo aos 15 minutos, a Tanzânia chegou novamente e pediu um pênalti em Mbegelendi por conta de um corte de Marquinhos. O árbitro foi para a revisão no VAR e, após um tempo extenso, optou por não assinalar a infração.



Na segunda etapa, o roteiro seguiu praticamente a mesma história. O Brasil seguia com controle da partida, tentando algumas finalizações e forçando o goleiro adversário a fazer boas defesas. Por outro lado, os tanzanianos continuaram trocando passes no campo da Seleção e arriscando chutes, em sua maioria, de fora da grande área.



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Aos 23 minutos do segundo tempo, o Brasil conseguiu criar perigo em mais uma jogada individual do camisa 7, Kauê. O jovem driblou o lateral adversário, cruzou na linha de fundo para o centroavante Rodrigo cabecear sozinho no meio da grande área, forçando o goleiro Abdalah a fazer uma defesa excepcional.



Faltando sete minutos para o apito final, o camisa 11, Eduardo Conceição, tentou uma bicicleta que passou por cima do gol sem tanta força, mas com muito perigo.

Por fim, a Tanzânia teve, em um escanteio, a chance de empatar o jogo. O goleiro da Seleção Brasileira, Werneck, furou a bola cruzada, e Mbegu apareceu sozinho na segunda trave, com o guarda-redes no chão, mas acabou desperdiçando a oportunidade.



Com o resultado, o Brasil segue 100% na competição e classificado para a próxima fase. O último jogo do Grupo I será contra a Costa Rica, que é a lanterna, com apenas um ponto até o momento. A partida será na sexta-feira (27), às 11h (de Brasília).