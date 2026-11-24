Richard Wendel comemorando gol da vitória por 1 a 0 do Brasil contra a Tanzânia no Mundial Sub-17Nelson Terme / CBF
Lateral do Fluminense marca, e Brasil avança no Mundial sub-17
Com a vitória sobre a Tanzânia, a Seleção chegou a seis pontos e está matematicamente classificada para o mata-mata da competição
Flamengo atualiza painel de títulos no Ninho do Urubu
Mudança foi realizada pela equipe de manutenção do centro de treinamento e ocorre logo após cada nova conquista do clube
Com futuro incerto, volante do Vasco é sondado pelo Fluminense
Atleta tem contrato com o Cruz-Maltino até o final do ano, e está cada vez mais distante de acertar renovação; Tricolor demonstrou interesse
Arsenal fica no empate com Borussia Dortmund na Liga dos Campeões
Gunners saem na frente do placar com belo gol de Viktor Gyökeres, mas cede a igualdade no início do segundo tempo e tropeça em casa
Fluminense inicia conversas com Ganso por possível renovação
Meia, que tem contrato até dezembro, prometeu não ouvir outras propostas até reunião formal, prevista para depois do Brasileirão
Plata sofre acidente durante folga e pode desfalcar o Flamengo
Equatoriano levou tombo em Teresópolis, na Região Serrana, em período de descanso do elenco; diagnóstico inicial aponta lesão
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