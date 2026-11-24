Em 2026/27, Estêvão entrou em campo 11 vezes pelo Chelsea, sem participações em gols - AFP

Em 2026/27, Estêvão entrou em campo 11 vezes pelo Chelsea, sem participações em golsAFP

Publicado 24/11/2026 18:32

O Paris Saint-Germain já começa a movimentar os bastidores do mercado da bola em busca de reforços para o setor ofensivo, e um brasileiro aparece entre os possíveis alvos. Segundo informações do jornal espanhol AS, Estêvão , atualmente no Chelsea, está na lista de jogadores observados pelo clube francês para a janela de transferências de janeiro. A equipe comandada por Luis Enrique procura alternativas depois de perder dois nomes importantes do ataque por lesões graves.

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O cenário mudou após os problemas físicos de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, que sofreram rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho e devem ficar afastados dos gramados pelo restante da temporada. Com duas baixas importantes, o PSG avalia a possibilidade de buscar peças no mercado para manter a competitividade nas principais disputas do calendário europeu. O cenário mudou após os problemas físicos de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, que sofreram rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho e devem ficar afastados dos gramados pelo restante da temporada. Com duas baixas importantes, o PSG avalia a possibilidade de buscar peças no mercado para manter a competitividade nas principais disputas do calendário europeu.

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A situação de Estêvão pode despertar o interesse dos franceses. Contratado pelo Chelsea depois de se destacar com a camisa do Palmeiras, o brasileiro ainda não conseguiu conquistar uma sequência consistente na equipe inglesa. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem soma 11 partidas na temporada, sendo quatro como titular, e ainda não balançou as redes. A falta de oportunidades pode fazer com que seu nome ganhe força entre os clubes interessados em reforçar o ataque. A situação de Estêvão pode despertar o interesse dos franceses. Contratado pelo Chelsea depois de se destacar com a camisa do Palmeiras, o brasileiro ainda não conseguiu conquistar uma sequência consistente na equipe inglesa. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem soma 11 partidas na temporada, sendo quatro como titular, e ainda não balançou as redes. A falta de oportunidades pode fazer com que seu nome ganhe força entre os clubes interessados em reforçar o ataque.

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Apesar da presença do brasileiro na relação, o AS aponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, como o principal favorito do PSG neste momento. O norueguês vive uma temporada de destaque, com sete gols e oito assistências em 16 jogos, e chama atenção pela velocidade, capacidade de drible e versatilidade no setor ofensivo. O jogador também ganhou projeção internacional após suas atuações pela seleção da Noruega. Apesar da presença do brasileiro na relação, o AS aponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, como o principal favorito do PSG neste momento. O norueguês vive uma temporada de destaque, com sete gols e oito assistências em 16 jogos, e chama atenção pela velocidade, capacidade de drible e versatilidade no setor ofensivo. O jogador também ganhou projeção internacional após suas atuações pela seleção da Noruega.