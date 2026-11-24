Cristiano Ronaldo cobrando o pênalti que se tornou seu 983 marcado na carreira - FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo cobrando o pênalti que se tornou seu 983 marcado na carreiraFAYEZ NURELDINE / AFP

Publicado 24/11/2026 18:17

Com gol de Cristiano Ronaldo , o Al-Nassr venceu mais uma na Liga dos Campeões da Ásia. O craque português, que ainda teve um anulado pelo VAR, foi decisivo para a vitória por 2 a 1 sobre o Al-Sadd, do Catar, nesta terça-feira (24), em Riade, pela 5ª rodada da fase de grupos. Com isso, o camisa 7 ficou apenas a 13 de alcançar o milésimo tento.

Apesar de estar com 41 anos, a idade não parece ser uma barreira para o atacante português. Desde que deixou a seleção de Portugal após um grande conflito com o treinador Jorge Jesus, ele jogou sete partidas. Neste período, balançou as redes adversárias em sete oportunidades e segue em busca do tão sonhado milésimo gol da carreira.



Como foi o jogo?



A partida começou com domínio e pressão do Al-Nassr. O alto volume de jogo imposto pela equipe logo no começo foi dar "frutos" aos 11 minutos da primeira etapa. Cristiano recebeu a bola no lado esquerdo da área, limpou o volante Camara, que deixou a perna de forma atrasada, resultando em penalidade.



O camisa 7 português veio para a cobrança e bateu forte no ângulo esquerdo, de forma indefensável para o goleiro adversário. A equipe de Cristiano seguiu pressionando, mas, menos de 10 minutos depois de abrir o placar, em uma jogada ensaiada que teve origem em um escanteio, o Al-Sadd empatou o jogo.



Leia mais: Goleiro envolvido em morte de adversário volta a treinar

O gol foi marcado por Waad, que, na comemoração, replicou a comemoração típica de Cristiano como forma de deboche. Depois do empate, o Al-Nassr voltou a subir as linhas de marcação e pressionar o adversário. Desse modo, aos 34 minutos, Ronaldo apareceu novamente para desempatar o jogo, mas, após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento.



A partir deste ponto, o jogo ficou morno e, antes de terminar o primeiro tempo, o autor do gol do Al-Sadd cuspiu em Nawaf Boushal e recebeu cartão vermelho, após o árbitro receber a recomendação de consultar o árbitro de vídeo.



Leia mais: Jornal elege Alisson como melhor goleiro da história da Premier League

O segundo tempo começou novamente com pressão dos sauditas, mas, agora, com um jogador a mais em campo. Com apenas 7 minutos desde o intervalo, João Félix marcou um lindo gol de bicicleta, para deixar o placar em 2 a 1.



No resto da partida, a pressão continuou e houve diversas chances perdidas por companheiros de Cristiano, que sequer chutou ao longo da segunda etapa do jogo.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza