Vini Jr volta a marcar pelo Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr volta a marcar pelo Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 24/11/2026 19:15

O Real Madrid manteve os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões ao golear o PSV por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira (24), em duelo válido pela quinta rodada da primeira fase. O triunfo teve direito a gol antológico de Bellingham e fim do jejum de gols de Vini Jr

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Com o resultado, o Real chegou aos 15 pontos na primeira colocação, enquanto o time holandês segue com apenas quatro, na 28ª colocação. Com o resultado, o Real chegou aos 15 pontos na primeira colocação, enquanto o time holandês segue com apenas quatro, na 28ª colocação.

O jogo

O PSV assustou logo aos quatro minutos, quando Van Bommel ganhou de Militão na corrida, mas chutou mal diante de Courtois. Aos oito, foi a vez de Dest preocupar o goleiro belga.



A resposta do Real veio aos dez, com Vini Jr. O atacante, em jogada característica, recebeu pela esquerda, cortou para o meia e acertou belo chute cruzado, que explodiu na trave. Aos 13, Mbappé puxou contra e Diomande bateu em cima da zaga.



O ritmo do jogo era eletrizante. O primeiro gol poderia sair para qualquer lado. O Real passou a ficar mais com a bola (60%), enquanto o PSV se posicionou para explorar os contra-ataques.



Mas o time holandês levou perigo para Courtois, aos 27, com um belo chute de Sano, que passou à direita do gol espanhol. No lance seguinte, o VAR indicou para a arbitragem o pisão de Tchouaméni no pé direito de Mijnans. Pênalti, que o experiente Perisic bateu sem chance de defesa para Courtois, aos 31 minutos



A esperada reação do Real não veio, limitou-se a um chute de fora da área de Mbappé para fora, aos 33 minutos. O PSV seguiu mais perigoso. Mijnans e Van Bommel quase marcaram para a equipe holandesa.



O primeiro tempo terminou com mais uma boa jogada do PSV, em cabeçada de Sano. O time do Real foi para o vestiário debaixo de vaias.



As críticas mexeram com a equipe do técnico José Mourinho, que foi pressionando muito o PSV. O empate não demorou a sair e veio em bela finalização de Valverde, aos cinco minutos.



Sem diminuir o ritmo, o Real foi atrás da virada. Guler, Mbappé e Bellingham tiveram chance do segundo gol. E o astro inglês fez um gol sensacional, aos 15, após embaixadinha e chute de trivela: 2 a 1, Real.



O PSV ficou 'nocauteado' e errou em uma saída de bola, na qual Mbappé foi mortal: 3 a 1, aos 18 minutos. O massacre do Real no segundo tempo quase foi aumentado, aos 20, quando a finalização de Vini Jr. Acertou caprichosamente a trave esquerda. O atacante brasileiro perdeu outra grande chance aos 23.



O PSV, tão perigoso no primeiro tempo, só voltou a finalizar com Van Bommel, aos 28 minutos da etapa final. O lance fez o Real a ficar mais tempo com a bola, sem dar chance para o adversário.



Mas ainda havia tempo para mais um belo lançamento e novo gol de Mbappé, aos 38 minutos. O atacante francês superou Ronaldo Fenômeno, com 105 gols pela equipe espanhola. Para a alegria do astro do tênis Rafael Nadal e de seu filho, que acompanharam o jogo dos camarotes.



Aos 41, Vini Jr, que havia perdido várias oportunidades, conseguiu marcar o quinto gol do Real e foi abraçado por todo o time. Foi o primeiro gol do brasileiro nesta edição da Liga dos Campeões.