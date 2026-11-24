Jair pode estar de saída do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Jair pode estar de saída do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/11/2026 21:30

Vivendo impasse, o volante Jair recebeu sondagem do rival Fluminense e pode deixar o Vasco em 2027. O jogador, que tem contrato até dezembro deste ano, tem conversas abertas para estender o vínculo com o Cruz-Maltino. Porém, no momento, as negociações estão travadas e a renovação parece cada vez mais distante de acontecer . Nesse contexto, o Tricolor das Laranjeiras surgiu como interessado, segundo o "Lance".

Leia mais: Vasco libera Cuesta das últimas atividades do ano e confirma saída

A tendência é que o atleta de 32 anos decida sobre seu futuro após o fim do campeonato brasileiro, no qual o Vasco ainda briga por vaga na Sul-Americana nas duas rodadas finais. Neste momento, é provável que as partes voltem a conversar pela extensão do vínculo, mas o cenário aponta que dificilmente Jair ficará no time de São Januário para a próxima temporada.

O principal entrave, que fez com que o jogador recusasse a última proposta do Cruz-Maltino, é a pedida financeira. A diretoria ofereceu contrato de dois anos, com diminuição salarial de 50%. Estes números desagradam o volante, que deseja manter o salário atual no novo vínculo. Sem contar que não consistem com a sinalização recebida pelo estafe do jogador anteriormente, de que o vencimento original seria mantido.

Leia também: Fluminense inicia conversas com Ganso por possível renovação

As partes tentam chegar a acordo desde setembro, quando iniciaram as conversas, mas até agora não tiveram sucesso. Nesse contexto, Jair, que passou por duas lesões graves no joelho em menos de dois anos, não só voltou a jogar pelo Vasco, como teve boas atuações. Com isso, atraiu o interesse do mercado. Além do Fluminense, outros clubes da Série A e do exterior estão de olho no jogador.

Próximos jogos do Vasco

Salvo do rebaixamento, o Vasco ainda briga por vaga na Libertadores pelo Brasileirão , mas viu a missão dificultar na última rodada. Com isso, o mais provável é que a equipe carioca busque garantir lugar na Sul-Americana, competição na qual chegou à semifinal neste ano, mas foi eliminado para o campeão Boca Juniors. No momento, o Cruz-Maltino soma 47 pontos em 36 partidas, e ocupa a 10ª posição.

Assim, as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro serão decisivas. Primeiro, o Vasco enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília). Depois, na rodada final, o adversário será o Vitória, em São Januário, na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília).