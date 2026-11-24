Arsenal e Borussia Dortmund empataram em Londres - Ben Stansall / AFP

Arsenal e Borussia Dortmund empataram em LondresBen Stansall / AFP

Publicado 24/11/2026 20:35 | Atualizado 24/11/2026 23:16

Em um duelo entre os líderes do Campeonato Inglês e do Alemão, Arsenal e Borussia Dortmund empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (24), em Londres, em um dos jogos de destaque da 5ª rodada da Liga dos Campeões da Europa . Atuais vice-campeões do torneio, os Gunners saíram na frente aos 10 minutos com um chute potente do centroavante sueco Viktor Gyökeres, mas o Dortmund empatou no início do segundo tempo graças a um disparo preciso, rente à trave, do atacante Maximilian Beier.

A divisão de pontos em Londres complica a situação do Arsenal na briga pela liderança desta fase de liga: com 11 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação, agora a quatro pontos do Real Madrid, que goleou o PSV por 5 a 1 e mantém um aproveitamento de 100%, com 15 pontos. O PSG, atual bicampeão europeu e com quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas, pode acompanhar o ritmo dos madrilenhos nesta quarta-feira (25), caso vença a Roma.

Por sua vez, o Borussia Dortmund sobe provisoriamente para a sétima posição, somando agora 10 pontos. Com isso, a equipe alemã entra, ao menos por enquanto, no top 8, que garante classificação direta para as oitavas de final, deixando gradualmente para trás o revés sofrido diante do Bodo/Glimt na segunda rodada.

Na partida desta terça-feira, no Emirates Stadium, o Arsenal foi se apagando aos poucos. O time começou com tudo e saiu na frente logo cedo, com um chute potente de Gyökeres aos dez minutos, após assistência de Noni Madueke, o mesmo jogador que, no último sábado, garantiu um empate sofrido para sua equipe contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês. No primeiro tempo, o Arsenal dominou a posse de bola, mas não conseguiu aproveitar a sequência de oportunidades para ampliar a vantagem.

O Dortmund mudou de postura na segunda etapa, passando a se assemelhar mais à equipe que lidera a atual edição do Campeonato Alemão. O empate dos alemães veio aos 10 minutos da segunda etapa: o francês Joane Gadou puxou um contra-ataque e tocou para Beier, que recebeu fora da área, fez um corte e entrou na área para finalizar com precisão, rente à trave, aos 10 minutos. O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, titular devido à ausência de seu compatriota David Raya, que se lesionou no sábado contra o Newcastle, ficou paralisado, sem qualquer chance de reação.

Ainda sob o impacto do susto, o Arsenal não conseguiu conter o ímpeto de um Dortmund que foi crescendo na partida e chegou a marcar aos 68 minutos, por meio do inglês Jobe Bellingham, mas o gol foi anulado por impedimento. Onze minutos depois, foi a trave que salvou o Dortmund de um gol contra de Serhou Guirassy. O Arsenal não conseguiu vencer diante de sua torcida nesta reta final e, agora, não pode falhar em seu próximo compromisso europeu: daqui a duas semanas, novamente em casa, contra o Real Madrid, um adversário direto na disputa pelas primeiras posições da fase de liga da competição.

City empata com Napoli

Após ficar duas vezes atrás no placar, o Manchester City arrancou um empate em 2 a 2 contra o Napoli nesta terça-feira (24) pela Liga dos Campeões, em um duelo entre duas equipes que atravessam uma grave crise. A situação do City é delicada: depois de vencer três de seus quatro primeiros jogos no torneio europeu, Enzo Maresca e seus comandados foram tomados pela apatia e pela falta de inspiração que os assolam no Campeonato Inglês há um mês, período marcado por três derrotas e um empate.

O Napoli também está longe de sua melhor fase. Já distante da briga pelo Scudetto (está em 8º lugar, 14 pontos atrás da Lazio), a equipe venceu apenas uma partida na Liga dos Campeões, com muito sofrimento diante do Bodo/Glimt (4 a 3). Suas duas viagens anteriores em competições europeias terminaram em derrotas (3 a 1 para o Villarreal e 4 a 1 diante do Porto). No entanto, bem postados na defesa e ganhando confiança a cada erro do adversário, os napolitanos - com o ídolo do City, Kevin De Bruyne, regendo o jogo - colocaram em sérios apuros uma equipe bastante apática, um reflexo da atuação de seu artilheiro, Erling Haaland, que esteve praticamente desaparecido em campo.

Foi preciso esperar até o final do primeiro tempo para que o ritmo da partida, até então insípida e disputada em um Etihad Stadium bastante silencioso, finalmente ganhasse intensidade. E foi o Napoli quem fez os Citizens e seus torcedores tremerem. Aos 39 minutos, um cruzamento de Matteo Politano encontrou Scott McTominay na área, mas o escocês - antigo xodó da torcida do Manchester United - errou a cabeçada. Quatro minutos depois, Politano, novamente, cobrou um escanteio que encontrou a cabeça de Sam Beukema. Mas, a finalização à queima-roupa foi desviada por Gianluigi Donnarumma.

Logo após o reinício da partida, o Napoli se mostrou perigoso de imediato: após um lindo passe de De Bruyne, Noa Lang partiu sozinho na direção do gol, mas a defesa inglesa conseguiu alcançá-lo no último momento (46'). Foi um aviso dos italianos: após uma bola recuperada por Billy Gilmour, Rasmus Hojlund acertou um chute cruzado e abriu o placar (55'). Maresca, então, colocou Jeremy Doku em campo, no lugar de Allan. Muito mais incisivo do que seu companheiro brasileiro, o jogador da seleção belga fez um cruzamento perfeito para Ayyoub Bouaddi, cujo chute de primeira igualou o placar (67'). Foi seu primeiro gol pelo City.

Os Citizens foram surpreendidos novamente por Lang (76'), que devolveu a vantagem e a esperança ao Napoli de conquistar sua primeira vitória na Inglaterra, na sua 14ª tentativa. Mas, diante de sua torcida, o City partiu para o ataque e, após duas bolas na trave que salvaram os italianos, Ryan Cherki restabeleceu o empate na reta final (86'), o que, contudo, não impediu que sua equipe deixasse o campo sob fortes vaias.