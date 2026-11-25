Lamine Yamal é um dos principais jogadores do BarcelonaDivulgação / Barcelona
O jovem ponta do Barça não viajou para o Azerbaijão devido a um desconforto no tornozelo.
O Barça sentiu a ausência de Yamal em diversas ocasiões, mas De Jong garantiu que a equipe tem qualidade suficiente para vencer o Sabah sem o jogador espanhol.
"Quando um jogador como Lamine faz falta, sempre se percebe. Ele é um atleta com um talento extraordinário. Ele, sozinho, cria perigo", disse De Jong aos jornalistas na terça-feira (24), durante a coletiva de imprensa que antecede a partida.
"Ele consegue criar perigo a partir de uma jogada que não oferecia risco algum. A ausência dele será sentida, mas temos um elenco repleto de talento e ótimos jogadores. Portanto, devemos ser capazes de vencer sem ele", acrescentou.
O técnico do Barça, Hansi Flick, concordou com o meio-campista holandês, mas pediu concentração à sua equipe para o confronto contra o Sabah.
"Já jogamos sem o Lamine no passado, então sabemos o que fazer", observou o treinador.
"Para nós, ele é um jogador muito importante. Avaliamos a situação dele e decidimos que seria melhor que ficasse em casa", completou o técnico alemão do Barça.
"Espero que corra tudo bem e que ele esteja disponível para o fim de semana", desejou Flick.
O treinador da equipe 'blaugrana' afirmou que ainda não decidiu quem ocupará o lugar de Yamal, sendo Raphinha e Karim Adeyemi as opções mais prováveis.
O técnico destacou que o Sabah, que disputa a Liga dos Campeões da Uefa pela primeira vez em sua história, entrará em campo disposto a surpreender os cinco vezes campeões do torneio continental.
"É a primeira vez na história do Sabah que eles disputam a Liga dos Campeões", lembrou o alemão.
"Eles adoram jogar a Liga dos Campeões contra o Barça e o Manchester United. Seus jogadores estão cem por cento motivados", alertou Flick, que pediu "a mesma atitude e mentalidade" aos seus comandados.
O Sabah derrotou o Slavia Praga em outubro, sua primeira e única vitória na Liga dos Campeões, mas foi derrotado pelo Manchester United, pelo Borussia Dortmund e pelo Viking.
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