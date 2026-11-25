Pep Guardiola é considerado um dos melhores técnicos do mundo - Oli Scarff / AFP

Pep Guardiola é considerado um dos melhores técnicos do mundoOli Scarff / AFP

Publicado 25/11/2026 09:32 | Atualizado 25/11/2026 13:09

Pep Guardiola saiu em defesa do trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção. Em entrevista à ‘Romário TV’, terça-feira (24), o técnico espanhol disse que o italiano precisa de tempo para conseguir desenvolver as suas ideias e, então, melhorar o desempenho do Brasil.

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“Eu estive com muitos brasileiros, e todos me dizem que não há seleção com mais pressão no mundo que aqui. E às vezes nesse jogo, que é tão difícil, se precisa de tempo”, afirmou o comandante.



“Não é só chegar aqui, vem Carlo (Ancelotti), vem Pep (Guardiola), vem Jürgen (Klopp), vem José (Mourinho), e em dois dias a Seleção vai ser campeã. Custa um pouco mais de tempo. A única pergunta que devem fazer o presidente e o treinador é: ‘Queremos dar tempo?’”, acrescentou.



Ele ainda deixou clara a admiração que tem por Carlo Ancelotti: “Nos enfrentamos muitas vezes, me ganhou milhões de vezes. É uma pessoa extraordinária. Desculpe Romário, sou incapaz de duvidar da capacidade dele. Eu o conheço, dizem que é o número um em gestão de grupo, é muito intuitivo, muito inteligente na tomada de decisões táticas”. “Eu estive com muitos brasileiros, e todos me dizem que não há seleção com mais pressão no mundo que aqui. E às vezes nesse jogo, que é tão difícil, se precisa de tempo”, afirmou o comandante.“Não é só chegar aqui, vem Carlo (Ancelotti), vem Pep (Guardiola), vem Jürgen (Klopp), vem José (Mourinho), e em dois dias a Seleção vai ser campeã. Custa um pouco mais de tempo. A única pergunta que devem fazer o presidente e o treinador é: ‘Queremos dar tempo?’”, acrescentou.Ele ainda deixou clara a admiração que tem por Carlo Ancelotti: “Nos enfrentamos muitas vezes, me ganhou milhões de vezes. É uma pessoa extraordinária. Desculpe Romário, sou incapaz de duvidar da capacidade dele. Eu o conheço, dizem que é o número um em gestão de grupo, é muito intuitivo, muito inteligente na tomada de decisões táticas”.

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Romário está insatisfeito com Carlo Ancelotti



Tetracampeão mundial, Romário não está feliz com Carlo Ancelotti na Seleção. Depois da derrota por 3 a 2 para o Japão, dia 14 de novembro, o ex-jogador se revoltou e pediu a saída do técnico.



“Ancelotti, já deu. Pega tuas coisas e mete o pé. Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais”, escreveu, nas redes sociais.



“Futebol é assim, às vezes não dá liga. O Ancelotti definitivamente não deu. Não entendeu a dinâmica de trabalhar em seleção e, principalmente, não entendeu o que são o futebol brasileiro e a camisa canarinho. Já passou da hora de mudar. Tchau”, complementou.

Os números de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti assumiu a Seleção em maio do ano passado. De lá para cá, acumulou 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 22 jogos. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil foi eliminado pela Noruega ao perder por 2 a 1, nas oitavas de final.