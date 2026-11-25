Musiala em ação durante jogo do Bayern de Munique - Alexandra Beier / AFP

Musiala em ação durante jogo do Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP

Publicado 25/11/2026 11:49

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"O FC Bayern de Munique realizou uma reunião construtiva com a representação de Jamal Musiala. A saúde do jogador é a prioridade máxima para ambas as partes. Jamal Musiala receberá todo o apoio durante sua recuperação", diz parte do texto.



A nota oficial saiu um dia após um encontro entre representantes do clube e o estafe do jogador. De acordo com o jornal 'Bild', a reunião contou com a presença de Herbert Hainer, presidente do Conselho de supervisão e também Christian Dreesen, CEO da agremiação. "O FC Bayern de Munique realizou uma reunião construtiva com a representação de Jamal Musiala. A saúde do jogador é a prioridade máxima para ambas as partes. Jamal Musiala receberá todo o apoio durante sua recuperação", diz parte do texto.A nota oficial saiu um dia após um encontro entre representantes do clube e o estafe do jogador. De acordo com o jornal 'Bild', a reunião contou com a presença de Herbert Hainer, presidente do Conselho de supervisão e também Christian Dreesen, CEO da agremiação.

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O comunicado esclarece ainda quando o Bayern de Munique passou a tomar conhecimento dos problemas neurológicos de Musiala.



"Jamal Musiala foi submetido a uma primeira avaliação por apresentar sintomas semelhantes a crises de ausência em 22 de abril de 2025. Essa avaliação ocorreu em consulta com o FC Bayern e seu departamento médico, imediatamente após o surgimento dos primeiros sintomas neurológicos". O comunicado esclarece ainda quando o Bayern de Munique passou a tomar conhecimento dos problemas neurológicos de Musiala."Jamal Musiala foi submetido a uma primeira avaliação por apresentar sintomas semelhantes a crises de ausência em 22 de abril de 2025. Essa avaliação ocorreu em consulta com o FC Bayern e seu departamento médico, imediatamente após o surgimento dos primeiros sintomas neurológicos".

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Diante deste cenário, a nota da equipe da Bavária complementa ainda que, o "Bayern e a representação de Jamal Musiala concordaram em dar continuidade às discussões em um espírito de parceria e confidencialidade".



O episódio gerou críticas por parte do sindicato mundial de jogadores de futebol (FIFPro), que acusa o Bayern de pressionar o meia de 23 anos a ter de rever o seu contrato (que tem vigência até 2030). "Um clube do porte do Bayern deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala", declarou a entidade. Diante deste cenário, a nota da equipe da Bavária complementa ainda que, o "Bayern e a representação de Jamal Musiala concordaram em dar continuidade às discussões em um espírito de parceria e confidencialidade".O episódio gerou críticas por parte do sindicato mundial de jogadores de futebol (FIFPro), que acusa o Bayern de pressionar o meia de 23 anos a ter de rever o seu contrato (que tem vigência até 2030). "Um clube do porte do Bayern deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala", declarou a entidade.