Ronaldo Fenômeno falou sobre a seleção brasileira - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno falou sobre a seleção brasileiraReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 11:18 | Atualizado 25/11/2026 11:31

O técnico Carlo Ancelotti, que vem recebendo muitas críticas pelo seu trabalho depois da Copa do Mundo, foi defendido por Ronaldo Fenômeno . O pentacampeão disse que o italiano tem muito crédito, que na principal competição de seleções do mundo, o Brasil foi até o seu limite.

"Eu acho que vai ser um recomeço. Acho que o Ancelotti tem o crédito de ter assumido a Seleção a um ano da Copa e feito um grande esforço para tentar convencer a nossa população, muito exigente, de que teríamos chances. O fato é que a Seleção realmente foi ao seu limite. Acho que agora é um recomeço de verdade, e é por isso que a gente fica esperançoso. Mas temos muita coisa para melhorar nesses quatro anos até a próxima Copa do Mundo", disse em entrevista à "ESPN".

Apesar dos resultados nos amistosos e principalmente o desempenho da seleção brasileira terem sido alvo de críticas, depois da Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno destacou a qualidade dos jogadores.

"Temos grandes talentos, grandes jogadores espalhados pelos principais clubes do mundo inteiro. Então, acho que temos a matéria-prima para montar um grande time para a próxima Copa. Vamos acompanhando, ficando vigilantes e cobrando. Acho que a Seleção é isso, né? É uma grande alegria para o povo brasileiro, e é por isso que a gente espera tanto da Seleção", opinou o craque.

Ronaldo Fenômeno também aproveitou para comentar o cabelo platinado de Neymar e de outros jogadores do Santos na derrota para o Grêmio por 2 a 0 no Morumbi. O camisa 9 lembrou seu corte no pentacampeonato e saiu em defesa do camisa 10 do Peixe.

"Eu acho que soberba é a última coisa que o Ney tem. É um menino fantástico, nem tão menino assim, porque a gente o conheceu muito novo e hoje ele já está com 35 anos. É um cara sensacional, eu adoro! A gente troca figurinhas nos nossos leilões, troca experiências. Enfim, é um cara que eu admiro e adoro. Mas acho surpreendente que as pessoas continuem falando certas bobagens por causa de um corte de cabelo. Acho que isso não define quem é o cara. Eu também já fiz cortes de cabelo ousados e me arrependo. Me arrependo porque muitas mães de jovens reclamaram comigo durante muito tempo", concluiu Ronaldo Fenômeno.