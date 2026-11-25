Pep Guardiola foi multicampeão como treinador no futebol europeu - Joe Klamar / AFP

Pep Guardiola foi multicampeão como treinador no futebol europeuJoe Klamar / AFP

Publicado 25/11/2026 13:40

Pep Guardiola , que esteve no Brasil nos último dias e acompanhou a vitória do Coritiba sobre o Bahia na Fonte Nova, no último sábado (21), destacou a possibilidade de trabalhar no futebol brasileiro. Ele contou que tem o desejo e citou qual equipe teria vontade de dirigir.

“Não muito, não tinha tempo, agora um pouco mais, mas vi pouco, primeiro porque não passa na Europa. Gostaria de ver um pouco. Mas conheço o Bahia, hoje é o clube do meu coração. No Bahia, não sei se tem muito dinheiro pra pagar, mas treinaria", afirmou em participação no canal "Romário TV" do YouTube.

Guardiola, que trabalhou no Manchester City por dez anos, visitou as instalações do clube baiano, que tem seu futebol administrado pelo Grupo City. O espanhol também falou sobre as condições de trabalho no futebol brasileiro e pediu mais paciência com os técnicos.

“Estive com brasileiros e eles escolheram o país como o que mais há pressão no mundo, muitos disseram que não há seleção com mais pressão do que aqui. E às vezes esse jogo precisa de tempo, não é só chegar aqui e colocar Carlo, Pep, Klopp, José, e no outro dia a seleção é campeã do mundo. A pergunta tem que ser feita pelo presidente: 'Queremos dar tempo?", disse.

Em sua visita ao Brasil, Guardiola se reuniu com figuras importantes do futebol do país como Abel Ferreira, André Plihal, Denílson, Fernandinho, Fernando Diniz, Mauro Silva e Paulo Calçade. Além disso, o espanhol também reencontrou Fernando Diniz.

O ano de 2023 foi inesquecível para Fernando Diniz e Pep Guardiola. O brasileiro levou o Fluminense ao título inédito da Libertadores e o espanhol fez o mesmo com o Manchester City na Liga dos Campeões. Na final do Mundial, os ingleses golearam por 4 a 0 e se sagraram campeões.

Considerado um dos maiores técnicos de todos os tempos, Guardiola dirigiu três clubes até o momento: Barcelona, Bayern e Manchester City. No clube espanhol em que fez história como atleta, também se tornou ídolo como técnico, tendo conquistado dois títulos da Liga dos Campeões. Depois teve uma passagem pelo clube alemão com menos brilho. Na Inglaterra, o espanhol ficou dez anos e também fez história, conquistando seis títulos da Premier League e um Liga dos Campeões. Ele encerrou sua passagem no meio deste ano.