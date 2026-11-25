Pep Guardiola foi multicampeão como treinador no futebol europeuJoe Klamar / AFP
Guardiola admite desejo de trabalhar no Brasil e cita clube preferido
Espanhol, que encerrou seu trabalho pelo Manchester City no meio do ano, visitou o país recentemente e acompanhou jogo da Série A
Empate do Corinthians deixa Botafogo à beira do Z-4 no Brasileirão
Glorioso ficou a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, a duas rodadas do fim do campeonato, após 1 a 1 entre Timão e Galo
Flamengo define prazo para resolver futuro de José Boto
Rubro-Negro quer decidir sobre a permanência do português até o fim desta semana; Bap pretende fazer mudanças estruturais na diretoria
Zico apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria bem-vindo'
Galinho de Quintino reconheceu status de ídolo do camisa 9, que atualmente defende o Santos e já se declarou diversas vezes ao Rubro-Negro
Vasco abre conversas por ex-goleiro de Grêmio e São Paulo
Cruz-Maltino busca opções, e vê arqueiro do RB Bragantino com bons olhos; em fim de carreira, guarda-redes está satisfeito no clube paulista
Presidente do Santos mostra confiança na permanência de Neymar em 2027
Craque do Peixe tem contrato até o fim deste ano, mas está nos planos para a próxima temporada e deve renovar o vínculo mais uma vez
PSG vira, mas cede empate à Roma e tropeça na Liga dos Campeões
Equipe francesa perdeu os 100% de aproveitamento, e deixou o Real Madrid se isolar na liderança da competição continental
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