Gabriel Jesus tem quatro gols em dez jogos pelo Barcelona - Joan Vidal/Barcelona Joan Vidal/Barcelona

Gabriel Jesus tem quatro gols em dez jogos pelo BarcelonaJoan Vidal/Barcelona Joan Vidal/Barcelona

Publicado 25/11/2026 16:20

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, abordou o momento de Gabriel Jesus pelo clube espanhol. Apesar do brasileiro ter oscilado depois de um excelente começo, o mandatário se mostrou otimista com o rendimento do atleta e minimizou sua "seca" de gols.

"Quanto a Gabriel Jesus, ele nos trará muita alegria, não apenas com seus gols, mas também na criação de espaços. Também temos grandes expectativas em relação a Brian Fariñas; ele pode jogar em várias posições e se saiu muito bem como lateral", afirmou em entrevista à TUDN.

Gabriel Jesus teve um começo avassalador pelo Barcelona. Nos primeiros sete jogos, com uma minutagem bem baixa, o atacante anotou quatro gols e deu uma assistência. Os números impressionaram os torcedores, que pediram mais tempo em campo para o brasileiro.

Porém, nos últimos três jogos, Gabriel Jesus teve mais oportunidade e passou em branco. Apesar disso deu uma assistência. Ele não balança as redes há um mês e no clube espanhol já começou a se falar em "seca de gols". Apesar disso, sua média continua boa. Nos 286 minutos em que esteve em campo, participou diretamente de um gol a cada 47,7 minutos, sem considerar os acréscimos.

Gabriel Jesus também alcançou uma marca importante na Liga dos Campeões. Ao marcar na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, chegou a 27 gols na competição e igualou Rivaldo como o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio.

Para tirar o brasileiro do Arsenal, no meio do ano, o Barcelona pagou algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e Gabriel Jesus assinou até junho de 2028. O atacante foi titular da seleção brasileira na Copa de 2018 e fez parte do grupo no Mundial de 2022.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus atuou pelo Manchester City de 2017 a de 2022, somando 236 partidas e 95 gols em todas as competições. Contratado por cerca de 27 milhões de libras (algo em torno de R$ 121 milhões na cotação da época) após conversa direta com Pep Guardiola, conquistou oito títulos nacionais pelo clube inglês.

O atacante chegou ao Arsenal em junho de 2022 em operação de 45 milhões de libras (cerca de R$ 289,5 milhões na cotação da época). Ele entrou em campo em 123 jogos e marcou 32 gols, conquistando o Campeonato Inglês da última temporada.