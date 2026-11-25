Scretário-Geral da CBF, Gustavo Dias Henrique discursando no evento 'CBF Summit' - Reprodução/ESPN

Scretário-Geral da CBF, Gustavo Dias Henrique discursando no evento 'CBF Summit'Reprodução/ESPN

Publicado 25/11/2026 15:15



Durante o evento anual "CBF Summit", o Secretário-Geral da entidade máxima do futebol brasileiro, Gustavo Dias Henrique, discursou no palco e aproveitou o espaço para cobrar a Conmebol e a Fifa , além de garantir que a federação está avançando, junto com os clubes, para a criação da liga de futebol.

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O dirigente também aproveitou o espaço para explicar as escolhas dos últimos amistosos deste ano e disse que estão trabalhando para que, neste ciclo, a Seleção enfrente mais seleções europeias.



"Estamos conversando sobre a nossa Liga. Não vamos deixar que atores econômicos de fora do futebol tenham a alma do nosso futebol por causa da fragilidade dos clubes. A Liga vai sair com os clubes e com a CBF", garantiu o dirigente.



Apesar disso, Gustavo não deu mais detalhes acerca do tema, nem aprofundou se o processo de criação está em um estágio mais avançado ou se ainda está apenas no campo das ideias.



O movimento favorável à criação de uma liga em que os clubes tenham controle e independência para negociar contratos e tomar decisões cruciais surgiu em 2022, com a fundação da Libra e da LFU, que negociam direitos de transmissão e distribuem receitas de forma mais estruturada. O dirigente também falou sobre os amistosos da seleção brasileira no período posterior à Copa do Mundo.



"A imprensa critica que a Seleção jogou na Ásia, na Índia, mas a Índia clamou para que a Seleção fosse lá. A imprensa critica que jogamos em Singapura, mas aquela população nos perturbou, ligou diversas vezes. Sabemos, sim, que precisamos jogar com europeus e estamos montando um calendário em relação a isso", explicou Gustavo sobre o baixo nível de enfrentamento que a Seleção teve nos últimos jogos.



Nas últimas duas Datas Fifa de 2026, a seleção brasileira enfrentou Austrália, Índia, Japão e Singapura. A falta de tradição e de jogadores de alto nível nas respectivas equipes foi motivo de muitas críticas por parte dos torcedores e da própria imprensa, visto que o Brasil foi eliminado de forma vexatória na Copa do Mundo para a Noruega.



Ele também aproveitou para rebater as críticas que a CBF recebe a respeito das Datas Fifa, período de amistosos que a Seleção disputa, e do calendário brasileiro, garantindo que a federação está cobrando a própria Fifa.



"E muitas das críticas feitas à CBF muitas vezes são infundadas. Data Fifa não foi criada por nós. Nós jogamos de acordo com o calendário proposto, e nós temos reclamado com a Fifa", acrescentou o dirigente.



Por fim, o secretário-geral não mediu palavras para criticar a Conmebol, a federação de futebol mais importante da América do Sul.



"A Conmebol precisa combater o racismo com mais força. A Conmebol precisa também melhorar a arbitragem pros clubes brasileiros. A Conmebol precisa reconhecer que somos a potência econômica do continente e que levamos nas costas a Libertadores e a Sul-Americana", finalizou sobre o tema.



As punições desproporcionais para casos de racismo de clubes estrangeiros contra os clubes brasileiros têm sido um dos principais pontos de conflito entre a Conmebol e a CBF, principalmente pela alta recorrência e baixa punitividade.