Estádio Beira-Rio, local em que o Internacional manda seus jogosReprodução/Internacional SC
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O relator responsável por julgar o caso é Gustavo Vaugn, da 4ª Comissão Disciplinar do STJD. As punições poderão ser referentes tanto ao campo financeiro, com multas entre R$ 100 e R$ 100 mil. Por outro lado, caso o tribunal entenda que a gravidade foi alta, a equipe julgada pode ficar de um a dez jogos sem mando de campo em todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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"Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial", diz o primeiro inciso do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que poderia agravar a pena do clube.
O artigo visa punir o responsável pela organização do evento esportivo pela omissão em evitar o agravamento da confusão, sem relevância sobre qual foi o motivo ou quem iniciou a confusão. O Internacional, inclusive, poderia ter evitado ser acusado pela procuradoria caso tivesse identificado os responsáveis e os levado à polícia, com boletim de ocorrência feito na hora, o que não ocorreu.
O que aconteceu?
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A goleada, além de marcar a primeira vez que o Inter sofreu cinco gols dentro do Beira-Rio, também fez as chances de rebaixamento, que eram de 58,5%, dispararem para 93,7%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.
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