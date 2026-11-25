Estádio Beira-Rio, local em que o Internacional manda seus jogos - Reprodução/Internacional SC

Estádio Beira-Rio, local em que o Internacional manda seus jogosReprodução/Internacional SC

Publicado 25/11/2026 15:50

Durante a partida, em diversos momentos, objetos foram arremessados para dentro do campo, e muitos cantos de protesto e revolta foram entoados no Beira-Rio. Após o apito final e a confirmação da derrota, a situação se tornou caótica. Houve confronto com a polícia, depredação do patrimônio da arena e brigas físicas entre os próprios torcedores.A goleada, além de marcar a primeira vez que o Inter sofreu cinco gols dentro do Beira-Rio, também fez as chances de rebaixamento, que eram de 58,5%, dispararem para 93,7%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.