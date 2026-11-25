Palmeiras embarcou para Montevidéu com festa da torcida - Cesar Greco / Palmeiras

Palmeiras embarcou para Montevidéu com festa da torcidaCesar Greco / Palmeiras

Publicado 25/11/2026 16:05 | Atualizado 25/11/2026 16:08

Palmeiras recebeu muito apoio da torcida antes do embarque para a final da Libertadores . Torcedores se reuniram em frente à Academia de Futebol, nesta quarta-feira (25), para motivar os jogadores antes da viagem para Montevidéu, no Uruguai. O Alviverde decide o título da competição continental contra o Estudiantes, da Argentina, no próximo sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário.

Cerca de 1.500 torcedores se reuniram em frente à Academia de Futebol para apoiar os jogadores, de acordo com a Polícia Militar. Com bandeiras e faixas de apoio, os palmeirenses cantaram músicas de incentivo ao elenco e fizeram um "corredor humano". O ônibus com a delegação deixou o local por volta de 13h30 (de Brasília) em direção ao aeroporto de Guarulhos, sob escolta policial.

O voo do Palmeiras está previsto para 16h20. A previsão de chegada ao hotel é por volta das 19h30. Em solo uruguaio, o Alviverde ainda realizará dois treinos no CT do Albion, em Montevidéu, antes da final. O zagueiro Murilo e o lateral-esquerdo Piquerez avançaram na recuperação no último treino antes do embarque e devem participar das atividades no Uruguai.

Às vésperas da final da Libertadores, o Palmeiras foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 0, nesta última terça-feira (24), na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Brasileirão. Vice-campeão brasileiro, o Alviverde poupou todos os titulares, que permaneceram em São Paulo e deram sequência a preparação para a decisão continental, e foi a campo com um time formado por reservas e jovens da base.

Nos últimos treinos em Montevidéu, Abel Ferreira vai definir a escalação para a final. O treinador tem dúvida sobre começar com Vitor Roque e adotar um esquema com dois atacantes ou colocar Maurício e reforçar o meio-campo. A provável escalação deve ser: Carlos Miguel; Murilo, Gomez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Evangelista e Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque (Maurício).

O Palmeiras garantiu vaga na final da Libertadores após eliminar o Fluminense. No jogo de ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, no Maracanã. Na volta, porém, o Tricolor venceu por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, mas o goleiro Carlos Miguel brilhou e garantiu a classificação. Do outro lado da chave, o Estudiantes eliminou o Flamengo, também nos pênaltis, no Maracanã, e voltou à final após 17 anos.