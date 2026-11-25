Palmeiras embarcou para Montevidéu com festa da torcidaCesar Greco / Palmeiras
Palmeiras recebe apoio da torcida antes da final da Libertadores
Delegação do clube paulista embarcou nesta quarta-feira (25) para Montevidéu, no Uruguai, para enfrentar o Estudiantes, da Argentina
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