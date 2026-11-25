Jude Bellingham tem contrato até 2029Ander Gillenea / AFP
O brasileiro começou a ser alvo, principalmente, após ter renovado com a equipe madrilenha, com um contrato que o tornou o segundo mais bem remunerado do elenco, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé. Além disso, recusou propostas e sondagens do Arsenal e de equipes sauditas.
"Acho que o Vinícius fez uma partida brilhante (...) No primeiro tempo, todos pareciam um pouco fora de ritmo, mas, no segundo, o nível da equipe subiu consideravelmente, e ele esteve fantástico", afirmou Bellingham.
"Parecia que seria um daqueles jogos em que ele não conseguiria marcar, e sei que, para ele, esse tipo de coisa acaba pesando um pouco neste momento. Sinto que há uma certa perseguição contra ele; parece que todos buscam uma desculpa para criticá-lo duramente (...) Acho que foi o melhor momento da partida para nós, como clube e como equipe, e também para ele, o fato de ter conseguido marcar aquele gol; foi algo que coroou sua atuação no segundo tempo", acrescentou, explicando que, em seu entendimento, existe uma tendência de críticas maiores a Vini do que a outros jogadores que atuam na mesma posição.
Em busca da redenção
Porém, depois das partidas contra o Japão e Singapura pela Seleção Brasileira, o ídolo merengue parece ter reconquistado sua confiança e voltou a acumular boas atuações.
A primeira partida na volta foi contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, competição em que não atuava havia 42 dias por ter sido expulso por agressão contra o Villarreal.
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Vini Jr. começou no banco para Yan Diomandé e entrou faltando 33 minutos para o fim da partida, com desvantagem de um gol no placar. Para a surpresa de muitos torcedores, seu estilo de jogo agressivo e driblador parecia ter voltado e, em apenas nove minutos em campo, participou de forma importante do gol de empate.
Depois da partida, o treinador José Mourinho reafirmou a titularidade de Vini contra o PSV, pela Liga dos Campeões. O clube de Madrid venceu por 5 a 1 e, novamente, o brasileiro voltou a dar lampejos do jogador que foi eleito Fifa The Best em 2024, voltando a marcar após uma seca de 11 jogos.
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