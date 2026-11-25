Jude Bellingham tem contrato até 2029 - Ander Gillenea / AFP

Jude Bellingham tem contrato até 2029Ander Gillenea / AFP

Publicado 25/11/2026 16:28

Um dos pilares do meio-campo do Real Madrid, Jude Bellingham, defendeu o atacante Vinicius Júnior, após a vitória por 5 a 1 sobre o PSV , pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (24). Na visão do inglês, as críticas ao camisa 7 estão fora do tom.

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O brasileiro começou a ser alvo, principalmente, após ter renovado com a equipe madrilenha, com um contrato que o tornou o segundo mais bem remunerado do elenco, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé. Além disso, recusou propostas e sondagens do Arsenal e de equipes sauditas.



"Acho que o Vinícius fez uma partida brilhante (...) No primeiro tempo, todos pareciam um pouco fora de ritmo, mas, no segundo, o nível da equipe subiu consideravelmente, e ele esteve fantástico", afirmou Bellingham.



"Parecia que seria um daqueles jogos em que ele não conseguiria marcar, e sei que, para ele, esse tipo de coisa acaba pesando um pouco neste momento. Sinto que há uma certa perseguição contra ele; parece que todos buscam uma desculpa para criticá-lo duramente (...) Acho que foi o melhor momento da partida para nós, como clube e como equipe, e também para ele, o fato de ter conseguido marcar aquele gol; foi algo que coroou sua atuação no segundo tempo", acrescentou, explicando que, em seu entendimento, existe uma tendência de críticas maiores a Vini do que a outros jogadores que atuam na mesma posição.

O brasileiro começou a ser alvo, principalmente, após ter renovado com a equipe madrilenha, com um contrato que o tornou o segundo mais bem remunerado do elenco, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé. Além disso, recusou propostas e sondagens do Arsenal e de equipes sauditas."Acho que o Vinícius fez uma partida brilhante (...) No primeiro tempo, todos pareciam um pouco fora de ritmo, mas, no segundo, o nível da equipe subiu consideravelmente, e ele esteve fantástico", afirmou Bellingham."Parecia que seria um daqueles jogos em que ele não conseguiria marcar, e sei que, para ele, esse tipo de coisa acaba pesando um pouco neste momento. Sinto que há uma certa perseguição contra ele; parece que todos buscam uma desculpa para criticá-lo duramente (...) Acho que foi o melhor momento da partida para nós, como clube e como equipe, e também para ele, o fato de ter conseguido marcar aquele gol; foi algo que coroou sua atuação no segundo tempo", acrescentou, explicando que, em seu entendimento, existe uma tendência de críticas maiores a Vini do que a outros jogadores que atuam na mesma posição.

Em busca da redenção







Porém, depois das partidas contra o Japão e Singapura pela Seleção Brasileira, o ídolo merengue parece ter reconquistado sua confiança e voltou a acumular boas atuações.



A primeira partida na volta foi contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, competição em que não atuava havia 42 dias por ter sido expulso por agressão contra o Villarreal.



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Vini Jr. começou no banco para Yan Diomandé e entrou faltando 33 minutos para o fim da partida, com desvantagem de um gol no placar. Para a surpresa de muitos torcedores, seu estilo de jogo agressivo e driblador parecia ter voltado e, em apenas nove minutos em campo, participou de forma importante do gol de empate. Até a última Data Fifa, Vini tinha apenas um gol e três assistências na temporada inteira, além de uma queda considerável tanto na quantidade de tentativas quanto na porcentagem de êxito em dribles, principal arma de seu estilo de jogo.Porém, depois das partidas contra o Japão e Singapura pela Seleção Brasileira, o ídolo merengue parece ter reconquistado sua confiança e voltou a acumular boas atuações.A primeira partida na volta foi contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, competição em que não atuava havia 42 dias por ter sido expulso por agressão contra o Villarreal.Vini Jr. começou no banco para Yan Diomandé e entrou faltando 33 minutos para o fim da partida, com desvantagem de um gol no placar. Para a surpresa de muitos torcedores, seu estilo de jogo agressivo e driblador parecia ter voltado e, em apenas nove minutos em campo, participou de forma importante do gol de empate.

Se aproximando do apito final, o camisa 7 cruzou a bola na cabeça de Carlos Espí, que cabeceou no goleiro e marcou no rebote, garantindo a virada para o Real Madrid.



Depois da partida, o treinador José Mourinho reafirmou a titularidade de Vini contra o PSV, pela Liga dos Campeões. O clube de Madrid venceu por 5 a 1 e, novamente, o brasileiro voltou a dar lampejos do jogador que foi eleito Fifa The Best em 2024, voltando a marcar após uma seca de 11 jogos.