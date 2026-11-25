Robinho Jr. é atleta do Genoa, da tália - Divulgação/Genoa

Robinho Jr. é atleta do Genoa, da tália Divulgação/Genoa

Publicado 25/11/2026 16:49

O atacante Robinho Jr falou pela primeira vez com mais detalhes sobre o desentendimento com Neymar nos tempos de Santos. Em entrevista à ESPN, o jovem, que hoje defende o Genoa, da Itália, contou que o episódio serviu de aprendizado e mostrou como seria o desenvolvimento da sua carreira.

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"Me fez acordar para saber como seria a mídia comigo: se fizer dois ou três gols, mesmo assim não vai estar bom", disse. "Me fez acordar para saber como seria a mídia comigo: se fizer dois ou três gols, mesmo assim não vai estar bom", disse.

Relembre o caso



O atrito aconteceu em maio, quando os dois ainda eram companheiros no Santos. Durante um treino, Neymar teria dado uma rasteira em Robinho Jr depois de levar um drible do jovem. Os dois discutiram no gramado, e na época houve especulações de que o atacante esperava um pedido de desculpas do camisa 10. A situação, porém, foi superada.



Para Robinho Jr, a cobrança faz parte da profissão e não é novidade para quem cresceu em uma família de jogador. Ele é filho do ex-atacante Robinho, revelado pelo Santos.



"Isso é a vida do jogador, tem que se provar todo dia. E não é nada mais do que eu já estava acostumado em casa com meu pai", afirmou.



'Irmão mais velho'

Apesar do episódio, o atacante garantiu que a relação com Neymar é boa e disse sentir falta do ambiente no clube paulista.



"Mas a relação com o Neymar é muito boa. É um irmão mais velho. Tenho muitas saudades dos meus amigos lá do Peixão: Ney, Gabi, Bontempo, todo mundo", disse, citando também Gabigol e o meia Gabriel Bontempo.



Brasil ou Itália?

Na mesma entrevista, Robinho Jr também falou sobre o futuro na seleção. Com dupla cidadania, brasileira e italiana, ele estreou pela seleção sub-20 do Brasil no último dia 16, quando marcou dois gols na goleada por 9 a 0 sobre o Peru. Ainda assim, o atacante não descarta defender a Itália.



"Não tenho prioridade. Como surgiu a opção da Itália, nunca se pode descartar", afirmou o jogador, que disse ainda que representar o país europeu "seria uma honra".



Como ainda não disputou partidas oficiais pela seleção principal, Robinho Jr pode escolher qualquer um dos dois países no futuro.

Vida na Europa

A transferência para o Genoa marcou a primeira experiência de Robinho Jr no futebol europeu. Revelado nas categorias de base do Santos, ele deixou a Vila Belmiro depois de ganhar espaço no time profissional e agora busca se firmar no Campeonato Italiano.



Enquanto isso, o Santos perdeu para o Grêmio na última segunda-feira e ficou mais distante da briga por uma vaga na Libertadores

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato