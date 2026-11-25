Gabriel Jesus, atacante do Barcelona - AFP

Gabriel Jesus, atacante do BarcelonaAFP

Publicado 25/11/2026 18:27 | Atualizado 25/11/2026 18:32

Barcelona venceu por 4 a 1 na visita ao Sabah, do Azerbaijão, nesta quarta-feira (25), pela primeira fase da Liga dos Campeões, com dois gols do ponta-esquerda inglês Anthony Gordon, se consolidando assim entre os oito primeiros colocados do principal torneio continental de clubes da Europa.

O Barcelona venceu por 4 a 1 na visita ao Sabah, do Azerbaijão, nesta quarta-feira (25), pela primeira fase da Liga dos Campeões, com uma dobradinha do ponta-esquerda inglês Anthony Gordon, se consolidando assim entre os oito primeiros colocados do principal torneio continental de clubes da Europa.



Os dois gols de Gordon (31' e 51'), somados aos de Karim Adeyemi (55') e do atacante brasileiro Gabriel Jesus (60'), garantiram os três pontos aos 'blaugranas' no Estádio Olímpico de Baku, onde Joy Lance Mickels descontou para os donos da casa (63').



Os catalães assumiram, provisoriamente, a quarta colocação na Liga dos Campeões, uma posição que dá acesso direto às oitavas de final, restando três rodadas para o fim da fase de liga do torneio.



Sem seu jovem astro Lamine Yamal, que permaneceu em Barcelona devido a um desconforto no tornozelo direito, o técnico Hansi Flick promoveu um rodízio entre os titulares habituais diante de um Sabah que perdeu quatro de seus cinco jogos na Champions.



"Estou satisfeito com o desempenho da equipe, embora possamos fazer as coisas muito melhor", afirmou Flick após a partida.



Os jogadores do Barcelona entraram em campo excessivamente relaxados em Baku, permitindo algumas investidas perigosas dos donos da casa.



O Sabah abriu mão da posse de bola, buscando suas chances por meio de lançamentos longos nas costas da defesa avançada do Barcelona, ou em contra-ataques rápidos, aproveitando as poucas perdas de bola do time adversário.



Uma bola mal afastada pelo goleiro do Barcelona, Joan García, acabou nos pés de Ivan Lepinjica, que acertou o travessão (27').



O Barça controlava o jogo, mas com pouca velocidade na circulação de bola, e demorou a se sentir à vontade em campo.

Gordon abre o caminho

Pedri, que comandou seu time até ser substituído no intervalo por Dani Olmo, obrigou o goleiro Stas Pokatilov a voar para fazer uma defesa (20'), pouco antes de Gordon abrir o placar.



O inglês aproveitou uma bola que sobrou na área para fazer 1 a 0 (31'), o que serviu para dar um novo ânimo ao Barça.



Em vantagem no placar, o time catalão passou a se sentir mais à vontade e assumiu o controle da partida, ampliando a vantagem após o intervalo.



"No início do segundo tempo, colocamos intensidade e marcamos três gols", destacou Flick.



Gordon marcou o segundo, aproveitando mais uma rebatida do goleiro do Sabah, que, apesar do resultado, manteve o seu time na disputa e evitou uma goleada ainda maior.



Baku parece cair bem para o ponta inglês do Barça. Na temporada passada, vestindo a camisa do Newcastle, ele marcou quatro gols na capital azerbaijana contra o Qarabag, pela Champions League.



"É um lugar muito especial para mim. Eu deveria ter feito um hat-trick, mas errei aquela com a esquerda. Estou muito contente", declarou Gordon.



O Barça atacava pelos lados do campo, por onde surgiu Alejandro Balde para cruzar a bola na área. Adeyemi só precisou empurrá-la para o fundo da rede do Sabah (55').

Gabriel Jesus marca o seu

Quase sem tempo para se recuperar, o Sabah viu Gabriel Jesus finalizar, já caído no chão e na pequena área, após uma rebatida de Pokatilov, ampliando o placar para 4 a 0 (60').



O brasileiro assumiu a responsabilidade no ataque diante da ausência de Raphinha, que Hansi Flick poupou até colocá-lo em campo no lugar de Gordon (76').



"É um gol muito importante para mim, porque sempre quero marcar. Quero continuar tendo oportunidades, minutos", disse Gabriel Jesus à Movistar+ após a partida.



O Sabah não desistiu de buscar suas chances, aproveitando os espaços deixados por um Barça totalmente voltado para o gol adversário.



Um contra-ataque dos donos da casa terminou com uma bola na área, onde Mickels cruzou para marcar o gol de honra da equipe (63').



O atacante do Sabah teve a chance de marcar o segundo ao receber a bola livre diante de Joan García, mas não conseguiu acertar o chute (71').



Nem o Barcelona nem o Sabah abriram mão do ataque na reta final, mas o placar não sofreu mais alterações.