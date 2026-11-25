Ousmane Dembélé marcou, de pênalti, no segundo tempo - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Ousmane Dembélé marcou, de pênalti, no segundo tempoAnne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 25/11/2026 19:30

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu, cedeu um empate em 2 a 2 à Roma, nesta quarta-feira (25), no Parque dos Príncipes, deixando como líder isolado da Liga dos Campeões o Real Madrid, o único time a ter vencido em todas as cinco rodadas disputadas até agora.

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Imponente nas quatro primeiras rodadas, com uma média de cinco gols por partida, o PSG teve uma tarefa mais difícil diante de uma Roma destemida, que saiu na frente com um gol de Mario Hermoso (5').



O zagueiro espanhol avançou ao ataque e marcou com tranquilidade, após um passe decisivo do argentino Matías Soulé, que brilhou em uma jogada individual.



Correndo contra o prejuízo, o atual campeão chegou ao empate com meia hora de jogo, graças a uma cabeçada na primeira trave do ucraniano Illya Zabarnyi, após uma cobrança de escanteio de Senny Mayulu (31').



Depois de ter ficado acuado pela pressão muito bem organizada da equipe comandada pelo renomado técnico Gian Piero Gasperini, o PSG conseguiu assumir o controle da partida. Imponente nas quatro primeiras rodadas, com uma média de cinco gols por partida, o PSG teve uma tarefa mais difícil diante de uma Roma destemida, que saiu na frente com um gol de Mario Hermoso (5').O zagueiro espanhol avançou ao ataque e marcou com tranquilidade, após um passe decisivo do argentino Matías Soulé, que brilhou em uma jogada individual.Correndo contra o prejuízo, o atual campeão chegou ao empate com meia hora de jogo, graças a uma cabeçada na primeira trave do ucraniano Illya Zabarnyi, após uma cobrança de escanteio de Senny Mayulu (31').Depois de ter ficado acuado pela pressão muito bem organizada da equipe comandada pelo renomado técnico Gian Piero Gasperini, o PSG conseguiu assumir o controle da partida.

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No segundo tempo, uma arrancada de Achraf Hakimi, que atuou como capitão da equipe já que o zagueiro Marquinhos começou no banco, resultou em um pênalti, cometido após um puxão de Wesley França.



A cobrança ficou a cargo de Ousmane Dembélé (62'), que havia acabado de entrar em campo no lugar de Ferran Torres.



Foi o quarto gol na temporada da Champions para o Bola de Ouro de 2025, que voltou a jogar após sofrer uma lesão muscular na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, no dia 20 de outubro, também no Parque dos Príncipes.



O ex-jogador do Barcelona é o único remanescente do trio de ataque que conquistou as duas Champions para o PSG, após as lesões graves de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué. No segundo tempo, uma arrancada de Achraf Hakimi, que atuou como capitão da equipe já que o zagueiro Marquinhos começou no banco, resultou em um pênalti, cometido após um puxão de Wesley França.A cobrança ficou a cargo de Ousmane Dembélé (62'), que havia acabado de entrar em campo no lugar de Ferran Torres.Foi o quarto gol na temporada da Champions para o Bola de Ouro de 2025, que voltou a jogar após sofrer uma lesão muscular na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, no dia 20 de outubro, também no Parque dos Príncipes.O ex-jogador do Barcelona é o único remanescente do trio de ataque que conquistou as duas Champions para o PSG, após as lesões graves de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.