Jogadores do Real Madrid ganham carros de luxo; veja modelos
Patrocinadora do clube espanhol, BMW mantém tradição anual de permitir que cada membro do elenco e o técnico escolham um modelo
Por Hugo Perruso
Vini Jr e Endrick escolheram o BMW i7 60 xDrive, sedã totalmente elétrico, com 544 cavalos de potência e uma tela de com uma tela de 31,3 polegadas para os passageiros de trás. O valor é de cerca de R$ 904 mil
Divulgação/Real Madrid
O BMW XM Label foi o modelo mais escolhido pelos jogadores do Real Madrid, com Rodrygo e Courtois entre eles. O SUV híbrido custa cerca de R$ 1,26 milhão e pode atingir 100 km/h em apenas 3,8 segundos
Divulgação/Real Madrid
O BMW i7 60 xDrive Berlina foi outro sucesso entre os jogadores, como Cucurella. Totalmente elétrico, alcança até 727 km de autonomia da bateria e custa a partir de R$ 1,3 milhão
Divulgação/Real Madrid
Mbappé e Diomande escolheram o BMW iX3 50 xDrive, SUV elétrico e que está avaliado em R$ 466 mil
Divulgação/Real Madrid
Já José Mourinho pegou um BMW iX, um SUV crossover de luxo 100% elétrico