Wesley foi titular da Roma contra o PSG, pela Liga dos Campeões - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Wesley foi titular da Roma contra o PSG, pela Liga dos CampeõesAnne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 26/11/2026 11:33

trabalhou ativamente na seleção brasileira para a próxima janela de transferências. Além de fazer Wesley. Além de fazer lobby para Douglas Santos acertar com o Flamengo , o lateral também tentou convencer Endrick a se transferir para a Roma no meio da temporada, tudo em tom de brincadeira com um fundo de verdade.

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"Eu fiz uma brincadeira, disse: 'Venha, venha'. Mas cabe a ele decidir o que é melhor para sua carreira. Espero que, onde quer que ele vá, se permanecer no Real Madrid ou não, esteja muito feliz e vencendo, porque é um cara bom e merece isso. Mas se ele vier, será muito bem recebido pelos torcedores da Roma e por nós, certamente", disse Wesley em entrevista à TNT Sports após o empate de 2 a 2 da Roma com o PSG, pela liga dos Campeões. "Eu fiz uma brincadeira, disse: 'Venha, venha'. Mas cabe a ele decidir o que é melhor para sua carreira. Espero que, onde quer que ele vá, se permanecer no Real Madrid ou não, esteja muito feliz e vencendo, porque é um cara bom e merece isso. Mas se ele vier, será muito bem recebido pelos torcedores da Roma e por nós, certamente", disse Wesley em entrevista à TNT Sports após o empate de 2 a 2 da Roma com o PSG, pela liga dos Campeões.

Se em relação ao atacante, que tem outras propostas e o futuro no Real Madrid está indefinido, há o interesse de contar com ajuda para vencer na Roma, a questão com Douglas Santos tem a ver com o lado torcedor. Após brincar com o lateral-esquerdo e fazer pressão em frente à imprensa para se transferir ao Flamengo, durante treino da seleção brasileira , Wesley comemorou o título do Brasileirão.



De olho no jogo do Flamengo

E mesmo com jogo no sábado (21) Itália, conseguiu acompanhar o empate em 1 a 1 com o Palmeiras. Ele estava com os companheiros no ônibus da delegação retornando da goleada por 5 a 1 em cima do Parma quando Samuel Lino fez o gol que garantiu o título.

“Eu tinha acabado de sair do jogo, estava vendo eu e o Mora (Rodrigo), aí estava 1 a 0 para os caras e falei 'não é possível'. Fiquei atualizando o tempo todo, aí quando saiu o 1 a 1, dei 'mó' grito no ônibus", recordou.



"Fiquei feliz, queria parabenizar a todos aí, parabéns Flamengo, estou sempre acompanhando, 'tamo junto'”, disse Wesley em entrevista à TNT Sports.



A carreira de Wesley



Revelado pelo Atlético Tubarão-SC, o lateral-direito chegou ao Rubro-Negro em 2021 para a equipe sub-20, mas no mesmo ano já estreou pelos profissionais, na última rodada do Brasileirão.



Foram outras três temporadas e meia no Flamengo até Wesley ser vendido à Roma em julho de 2025. Ele disputou 139 partidas pelo clube de coração.