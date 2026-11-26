Neymar e Neto se encontraram Reprodução / Instagram @10neto
Neto encontra Neymar, chora e recebe perdão após anos de polêmicas
Reunião no acervo do Instituto do craque do Santos selou a paz entre os dois, que trocaram algumas farpas ao longo de 2026
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Código Marcial capacita professores com matéria para prevenir assédio
Curso gratuito de capacitação, coordenado pela Unirio, tem apresentação de protocolo para academias sobre casos de violência contra mulher
Empresário afirma que atacante do Fluminense quer voltar para o Peru
Jogador perdeu um pouco de espaço com Marcão nos últimos jogos, mas é bem avaliado no elenco e tem contrato até o fim de 2028
Fluminense negocia renovação com Cano por mais seis meses
Novo acordo prevê redução significativa do salário do centroavante argentino, que decidirá se continuará jogando após o fim do contrato
Wesley revela grito com gol do Flamengo e convite a Endrick na Roma
Atacante do Real Madrid não é o primeiro companheiro de seleção brasileira que o lateral tenta convencer a mudar de clube
Martinelli, do Fluminense, entra na mira do Palmeiras para 2027
Volante tricolor é um desejo antigo do técnico Abel Ferreira, que aprecia suas características há anos e é admirador de seu futebol
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