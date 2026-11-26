Neymar e Neto se encontraram - Reprodução / Instagram @10neto

Neymar e Neto se encontraram Reprodução / Instagram @10neto

Publicado 26/11/2026 12:35 | Atualizado 26/11/2026 12:36

As brigas entre Neto Neymar parecem ter chegado ao fim. Os dois se encontraram na última quarta-feira (25) e o ex-jogador, apresentador da Band, deu um abraço no craque do Santos, chorou, o presenteou e pediu perdão a ele pelas polêmicas que se envolveram nos últimos anos. O meio-campista aceitou, com bom humor.

A reunião foi no acervo do Instituto Neymar Jr, com vários itens históricos do atleta, como camisas, troféus, prêmios e outros. Além dos dois, estavam também a mulher de Neto, Sandra Nicolau, seu filho, Júlio, que também interagiu, às lágrimas, com o ídolo santista, e o pai de Neymar.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra o apresentador e sua família chegando no local e observando os objetos expostos do craque, que chega segundos depois. "Olha quem tá aqui, Júlio", diz Neto para seu filho, que dá um abraço aos prantos no meio-campista.

A câmera vira para Neto, também emocionado, e Sandra o incentiva a também dar um abraço em Neymar, que é quando ele pede desculpas, aceitas pelo jogador. Na sequência, os dois conversaram com Gabigol pelo celular do pai de Neymar, e o apresentador brinca: "Gabi, você tá com uma perna f***, hein? Vem para cá", disse.

Histórico de polêmicas

No último ano, Neymar e Neto trocaram várias farpas nas redes sociais e também na televisão. Em abril, o jogador do Santos o chamou de "falastrão da TV brasileira" por criticá-lo em suas presenças na Kings League enquanto estava lesionado. Quatro meses depois, o apresentador falou que ele era um "jogadorzinho" após o clube alvinegro levar 6 a 0 do Vasco.

O clima esquentou novamente em 2026, quando Thiago Asmar repercutiu críticas de Neto ao craque por ele ter participado de um torneio de pôquer e, à época, desabafado nas redes sociais por ter sido criticado por isso. "Você pode treinar, ser bilionário e fazer o que quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. Você é um 'bebêzinho', que coisa de criancinha, desnecessária", comentou o ídolo do Corinthians.

Neymar respondeu com um comentário na publicação do jornalista. "Chato para car****, vai se f**** esse otário", xingou o camisa 10. Essa foi a grande última polêmica antes do encontro entre os dois.

Em reta final de temporada, o meio-campista tem mais dois jogos com o Santos; primeiro, contra o Vitória em 29 de novembro e, depois, frente ao Botafogo em 2 de dezembro, ambos pelo Brasileirão. O clube alvinegro luta pela classificação à próxima Libertadores e é o nono colocado, com 50 pontos e está a quatro do Bahia, o último do G-6.