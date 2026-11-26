Musiala tem futuro incerto no Bayern de Munique por causa de problema de saúde - Alexandra Beier / AFP

Musiala tem futuro incerto no Bayern de Munique por causa de problema de saúdeAlexandra Beier / AFP

Publicado 26/11/2026 12:49

A derrota de 2 a 1 para o Lille nesta quarta-feira, em jogo válido pela primeira fase da Champions League, foi o menor dos problemas para a diretoria do Bayern de Munique. Após a partida, disputada em solo francês, o capitão Joshua Kimmich fez duras críticas aos dirigentes do clube alemão pelo tratamento dado ao caso Musiala

O jogador de 23 anos sofreu uma sequência de problemas físicos e teve uma pré-temporada problemática. Em agosto, ele sofreu episódios de desmaios e depois disso foi diagnosticado com crises de ausência provocados por uma disfunção neurológica.

Em seu discurso, ele criticou veementemente as declarações de Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneb e Jan-Christian Dreesen relativas à saúde de Musiala.

"O que eu não entendo é a forma como isso está sendo comunicado publicamente. Isso nunca deveria acontecer, ainda mais às custas de um jogador. Claro, o clube é sempre primordial e maior que o jogador, mas ainda assim não é maior que o indivíduo. Isso é absolutamente inaceitável e nada condizente com o Bayern", afirmou o meio-campista de 31 anos.

Com quase 12 anos de clube e um currículo que ostenta 564 partidas e 51 gols, Kimmich disse ter ficado decepcionado com a falta de sensibilidade neste caso. Ele lembrou do apoio dado pela diretoria ao treinador Vincent Kompany (sofreu um desmaio durante um treino) e a ele próprio (com a perda do pai).

"Especialmente na fase atual, em que muitas vezes enfatizei que o clube é especial, e também no meu problema pessoal, o clube agiu de uma maneira muito especial. Isto (o caso de Musiala), foi algo que não deveria ter acontecido. É completamente incompreensível para mim", comentou.

O episódio gerou ainda críticas por parte do sindicato mundial de jogadores de futebol (FIFPro), que acusa o Bayern de pressionar o meia de 23 anos a ter de rever o seu contrato (que tem vigência até 2030). "Um clube do porte do Bayern deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala", declarou a entidade.

O que disse o dirigente do Bayern

Em declaração recente, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual membro do conselho do clube, não descartou uma possível redução salarial por meio de um acordo entre as partes.

"Todos sabem que ele tem um contrato com valores muito elevados. Como clube, precisamos avaliar como lidar com essa situação. Acho que isso é responsável e perfeitamente normal. Estes valores, e com todo o respeito, já não são viáveis", disse Rummenigge, em entrevista à Sky Sports.

"Não consigo imaginar Jamal deixando o clube, nem outro clube disposto a contratá-lo nessas circunstâncias. Isso é um problema. Acho que tratamos a situação com o jogador com muita sensibilidade, e todos esperamos que ele volte, de preferência nas melhores condições possíveis".