Código Marcial promoveu módulo obrigatório do curso gratuito, coordenado pela Unirio, dedicado à prevenção do assédio e da violência e à proteção de mulheres, crianças e adolescentes nos espaços de treino. - Divulgação / Código Marcial

Código Marcial promoveu módulo obrigatório do curso gratuito, coordenado pela Unirio, dedicado à prevenção do assédio e da violência e à proteção de mulheres, crianças e adolescentes nos espaços de treino.Divulgação / Código Marcial

Publicado 26/11/2026 12:33

“A ausência de denúncias não significa, necessariamente, que uma academia seja segura”. A partir dessa provocação, o Código Marcial promoveu, no último dia 14, a aula do Tatame Seguro, módulo obrigatório do curso gratuito, coordenado pela Unirio, dedicado à prevenção do assédio e da violência e à proteção de mulheres, crianças e adolescentes nos espaços de treino. Realizado das 9h às 16h, no Auditório Vera Janacópulos, o encontro reuniu dezenas de participantes: alunos das turmas 2026–2027 e professores formados nas quatro primeiras turmas do projeto. A aula foi ministrada por Luciana Neder, mestre em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, reconhecida pela ONU Mulheres e criadora do Programa Women Friendly, voltado à construção de ambientes seguros no jiu-jítsu brasileiro.

A formação abordou quatro eixos: ética e relações de poder no trabalho docente; assédio moral, assédio sexual e condutas inadequadas; proteção de mulheres, crianças e adolescentes; e acolhimento, denúncia e encaminhamento. A proposta é reforçar que ensinar luta também envolve ensinar respeito, limites e responsabilidade.



"Academia sem denúncia nunca foi sinônimo de academia segura, porque muitas vezes o silêncio vem do medo de uma vítima que não tem a quem recorrer. Muitas vezes o espírito de equipe que existe no mundo da luta protege o agressor e isso precisa acabar: passar pano para abusador é ser cúmplice”, afirmou Neder. Já o idealizador e coordenador-geral do projeto, Eduardo Dantas, reforçou a responsabilidade de cada mestre. “O professor de luta tem nas mãos a confiança de famílias inteiras. Ensinar técnica sem ensinar respeito e proteção é formar pela metade”.



Durante a aula, os participantes conheceram o Protocolo Tatame Seguro — Auditoria Institucional, de autoria da professora. A ferramenta ajuda academias a avaliar se estão preparadas para prevenir, identificar, acolher e agir diante de episódios de violência. Com dez pilares, o protocolo abrange temas como governança, código de conduta, canais de denúncia, proteção contra retaliação e cuidado com dados pessoais. Um checklist classifica a instituição em três faixas e orienta a elaboração de um plano de ação.



O instrumento também prevê escuta anônima de alunos. Para crianças menores de 12 anos, a escuta é feita com os responsáveis. Uma das orientações centrais da formação é que, ao receber um relato, o professor deve acolher e encaminhar a pessoa à rede de proteção, sem investigar o caso, confrontar o acusado ou prometer sigilo absoluto.



Entre os serviços indicados estão o Conselho Tutelar, cuja comunicação é obrigatória em casos que envolvem crianças e adolescentes, o Ligue 180, o Disque 100, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, os CREAS, os CRAS e a Defensoria Pública. O conteúdo tem como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 13.431/2017, sobre escuta protegida, e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).



O Código Marcial é um projeto de extensão da UNIRIO, registrado sob o nº X0031/2024, que oferece capacitação e formação gratuita a professores e instrutores de artes marciais e lutas. A iniciativa é coordenada por Eduardo Dantas e tem a coordenação pedagógica de Jaqueline Barradas. A edição 2026–2027 recebeu mais de 700 inscrições para 90 vagas. As aulas ocorrem aos sábados até 30 de janeiro de 2027, e os concluintes recebem certificado de curso de extensão universitária. O projeto é realizado pela UNIRIO e pelo Código Marcial, em parceria com Sport Jiu-Jitsu South American Federation e Projeto ECOAR, e tem patrocínio de Ultragaz e Supergasbras.